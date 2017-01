Sting actuará en Fuengirola el 17 de julio en el que será su tercer recital en la provincia

Apenas ha comenzado este 2017 y ya ha llegado la primera de las grandes confirmaciones de artistas que pisarán este verano la provincia de Málaga, que en los últimos años ha sido sede de un buen ramillete de intérpretes tan históricos como internacionales.

En esta caso las buenas noticias son para los fans de Sting, que podrán disfrutar de un concierto del artista tras el reciente lanzamiento de su álbum de rock-pop, '57th & 9th'. Después de agotar varias entradas en algunos conciertos de Estados Unidos, Canadá y Europa, el intérprete actuará en Fuengirola el 17 de Julio en el marco del Marenostrum Music Castle Park, a los pies del Castillo Sohail de la localidad. Esta es la tercera ocasión que Sting visita la provincia de Málaga. La primera de ellas fue en 1996, en la Malagueta, mientras que la segunda y última hasta la fecha ocurrió en Marbella hace tres veranos. De momento se desconoce tanto el precio de las entradas como la plataforma de ventas en la que se podrá adquirir. Asimismo, fuentes de la organización no confirmaron en qué fecha saldrán a la venta.

Tal como pudo saber SUR, en esta gira '57th & 9th' que presentará en la Costa del Sol, el británico estará acompañado de una banda de tres músicos que incluye a su guitarrista habitual Dominic Miller, Josh Freese (batería) y Rufus Miller (guitarrista).

El duodécimo álbum en estudio de Sting-que lleva el mismo nombre que el tour-, '57th & 9th', es su primer trabajo pop-rock en una década, y fue publicado el pasado 11 de noviembre a través de A&M/Interscope Records. Las diez canciones que forman el álbum representan, según su propia discográfica, el rango de estilos musicales del cantante, desde las guitarras estridentes del primer single 'I Can't Stop Thinking About You' hasta la «feroz» 'Petrol Head' o el himno '50.000'.

Cantante, compositor, letrista, actor y autor, Sting fundó en Londres en 1977 el grupo The Police con Stewart Copeland y Andy Summers. La banda publicó cinco álbumes en estudio, ganó 6 premios Grammy y 2 Brits y en el 2003 entró en The Rock and Roll Hall of Fame. Además, ha recibido 10 premios Grammy, 2 Brits, un Globo de Oro, un Emmy, y 3 nominaciones a los Oscar.