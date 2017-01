The 59 Sound: instinto rockero

'Instinto'. Bajo esta sugerente denominación se esconde el primer trabajo discográfico del grupo malagueño The 59 Sound. Una banda con una amplia experiencia en directo y cuyos miembros han formado parte de formaciones como Hondonero, Lametones, Mil Historias, Monkey Wrench, Monster (Tributo a REM) o Dando la nota. En este trabajo viajan del rock and roll al powerpop, pasando por el garaje y la música sureña. Juan Antonio, Jorge y José M. Mateo (guitarras y bajo), junto a Jose Quintana (batería) y David Pérez (voz, guitarras y teclado) estrenan su nuevo disco en directo el próximo 27 de enero en la Sala Velvet en un concierto en el que participarán también los grupos Sidderales y Custerfucks.

La producción de 'Instinto' se ha realizado "a fuego lento", según explica el guitarrista de la formación, Juan Antonio Mateo. Un disco grabado en los estudios Audiogest de Antequera bajo las ordenes de Jose Quintana, "que además de ser nuestro batería actual es uno de los mejores técnicos de sonido de Málaga", explica Mateo, que añade también que aunque llevaban las canciones preparadas en el local de ensayo, en el estudio experimentaron bastante con sonidos diferentes en las guitarras y jugaron con efectos de lo más variados. En este sentido, señala: "David Pérez, el vocalista, también se ha trabajado mucho las voces, haciéndose él mismo coros en diferentes tonos en bastantes ocasiones, y además hemos introducido instrumentos que solo habíamos llevado al directo discretamente, como algún que otro órgano hammond, sintetizadores, armónica, lap steel... Una vez grabado y masterizado le ofrecimos el trabajo a varias discográficas y fue la barcelonesa Flor y Nata, con la que ya teníamos algún contacto previo, la que accedió a su lanzamiento".

"No somos nada puristas, podemos meter en el mismo saco a Franz Ferdinand o Lynyrd Skynyrd"

The 59 Sound surge tras el parón, que no disolución, de Hondonero. Despues de más de dos décadas de trayectoria, los músicos aparcaron este proyecto y se diversificaron en bandas como Monster (Tributo a REM), Monkey Wrench o Dando la nota, aunque Juan Antonio Mateo no he dejado de hacer canciones en este tiempo. Además, los músicos que forman parte de The 59 Sound querían recuperar la "vocación rockanrolera", si bien han procedido a este rescate "con un cambio de esquemas debido a la incorporación de David Pérez a las voces, procedente del grupo Mil historias, y la de Jose Quintana a la batería tras la disolución de Lametones", argumenta Mateo. De esta manera surge esta formación, que apuesta por un sonido mas potente y que "mira al presente sin obviar influencias pasadas; no somos nada puristas, podemos meter en el mismo saco a Franz Ferdinand o Lynyrd Skynyrd", añade.

En cuanto a las letras, en The 59 Sound se confiesan admiradores de los buenos letristas del rock español, entre los que citan a Lapido o Antonio Vega. Juan Antonio Mateo, autor de los temas de su primer disco, aclara en este aspecto: "Nos gusta trabajar un poco las letras, por lo que hay muchas metafóras, dobles sentidos, alguna estampa sentimental y mucho del vértigo al que nos lleva la sociedad actual. De hecho en la web 'Letras en vena' han incluido 'Instinto' entre lo mejor del 2016".

EN CONCIERTO Los músicos de The 59 Sound, en concierto. Debajo, a la derecha, portada de su primer trabajo discográfico, 'Instinto'.

A la hora de hablar de sus influencias musicales, Juan Antonio advierte que a los hermanos Mateo les tira mucho el rock sureño, el power-pop o el garaje mas genuino, de los Black Keys a 091 o Los Zigarros, "aunque una banda es una conjunción de personalidades, y sobre todo David es una esponja de música actual y sus influencias pueden ir de Quique González al indie, o incluso Ivan Ferreiro".

The 59 Sound es ante todo una banda de directos intensos, ya que en sus conciertos pretenden contagiar dinamismo y vitalidad. Y además de los temas de su disco interpretarán también algunas versiones de grandes clásicos del rock and roll. Experiencia no les falta a estos músicos que han tocado anteriormente con grupos como Dictators, Baron Rojo e incluso Pereza, llegando a tocar en The Cavern (Liverpool) con The Breakdowns, Radio Days y grupos de todo el mundo en el International Pop Overthrow Festival. Como The 59 Sound, además, han teloneado a Reincidentes, Eskorzo y acompañado a la gira andaluza de los valencianos Dr. Divago.

"Las nuevas generaciones técnicamente vienen apretando fuerte y las bandas que se mantienen suenan impecables y con mucha calidad"

Tras el concierto del 27 de enero en la Sala Velvet de la capital, tienen previsto tocar junto a los también malagueños Sidderales el 5 de febrero en Cambaya Club de Antequera; el 9 de marzo en La Caja Blanca dentro del ciclo MaF-Málaga de Festival; el 10 de marzo en La Sala de Granada y el 7 de abril, en la Sala Palo Palo de Marinaleda de Sevilla.

Los músicos de The 59 Sound son una prueba de que el panorama de la música local en el ámbito del rock and roll goza de buena salud. Así, en palabras de Mateo, "las nuevas generaciones técnicamente vienen apretando fuerte y las bandas que se mantienen suenan impecables y con mucha calidad. Nosotros somos de Villanueva del Rosario, tenemos un festival anual que es el Rocksario y ahora mismo estamos intentado junto a asociaciones musicales de los pueblos limítrofes (Villanueva del Trabuco, Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas, etc) promover un pequeño circuito de conciertos por toda la comarca nororiental con objeto de presentar el trabajo de las bandas locales de rock/pop".