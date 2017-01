Un Ojeando Festival de diez

La primera metamorfosis ocurrió en 2008. Desde entonces, cada mes de julio una tranquila y apartada villa de la Sierra de las Nieves se transforma en un pueblo bullicioso, con música en directo en el patio del colegio y en la plaza, y con jóvenes barbudos y con gafas de pasta compartiendo mesa con los vecinos con boinas de toda la vida. Ojeando Festival celebra el décimo aniversario de la conversión de Ojén en pueblo indie con un cartel de diez. «10 años, 10 artistas, 10 experiencias» es el 'leit-motiv' de la cita que el 30 de junio y el 1 de julio subirá a su escenario principal a Xoel López, Ángel Stanich, Sidonie, Second y Miss Caffeina, entre otros.

Una banda por cada edición vivida. Y dos novedades importantes: el abono sube de precio a 25 euros (desde los 20 del año pasado) y se propone un concierto exclusivo para cien personas con un artista sorpresa en el interior de la cueva de Ojén (con la entrada VIP de 35 euros).

Precisamente allí, dentro de la gruta, se desveló ayer el secreto del cartel a la hora del vermú. Y se hizo, por supuesto, con música. Las actuaciones matutinas de Miss Caffeina y Hi Corea! hicieron de avanzadilla a esta edición «muy especial», en palabras del alcalde de Ojén, José Antonio Gómez. Hay motivos para festejar que pese a la crisis y el aumento de la competencia festivalera, Ojeando -que programa íntegramente su Ayuntamiento- sobrevive en el calendario, y con buena salud.

La banda de indie rock y pop liderada por Alberto Jiménez (que regresó el año pasado con 'Detroit' tras un año de desconexión) se suma a la nómina de artistas invitados al Escenario Patio, donde también retumbará el rock alternativo y salvaje de Ángel Stanich, Xoel López viajará en el tiempo desde la era Deluxe hasta su último trabajo 'Paramales', Sidonie rendirá homenaje a la música pop con su nuevo trabajo 'El peor grupo del mundo' y los vizcaínos Belako darán su único concierto en festivales de Andalucía esta temporada.

Grupos repetidores

Además, sonarán el pop enérgico de los murcianos Second y las guitarras ruidosas de los gallegos Triángulo de Amor Bizarro. La nota local la pondrá una de las bandas más veteranas de la escena alternativa malagueña, Airbag. Mordisco y We Are Not Djs cerrarán las noches de verano del Ojeando con sus sets bailables y divertidos.

Todos ellos, artistas que los fieles de Ojeando tienen grabados en su mente dando saltos en el patio del colegio, porque todos ellos son 'repetidores' en el festival y han contribuido a la transformación del pueblo indie en alguna de sus nueve ediciones anteriores.

Del Escenario Plaza, consagrado a los ganadores del concurso Ojeando Nuevos Talentos y a las bandas emergentes, solo se ha revelado un nombre: el grupo sevillano Hi Corea!, segundo premio del festival en 2015. El resto se conocerá en abril, pero los platos fuertes están ya sobre la mesa. Y las entradas, a la venta. El precio sube cinco euros hasta los 25 euros para los dos días (40 euros con zona de acampada) y por primera vez se lanza un abono VIP a 35 euros (más gastos) con una propuesta exclusiva, y misteriosa: un concierto de un artista sorpresa para solo cien personas en el interior de la cueva ojeneta el 1 de julio a las 20.00 horas.