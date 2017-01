U2 actuará en Barcelona el 18 de julio

La banda irlandesa U2 actuará el próximo 18 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona, en el único concierto en España de su gira 'U2: The Joshua Tree Tour 2017', con la que conmemorarán el 30 aniversario del legendario quinto álbum de la banda.

Según ha informado hoy Doctor Music, la gira empezará en Canadá el 12 mayo y, tras pasar por EE UU, llegará a Europa el 8 de julio, con un concierto en Londres.

En cada uno de los conciertos el grupo interpretará todas las canciones de 'The Joshua Tree', acompañado por alguno de los invitados especiales que formarán parte de esta gira, como es el caso de Mumford & Sons, OneRepublic o The Lumineers en Norteamérica y Noel Gallaghers High Flying Birds en Europa.

'The Joshua Tree', que se puso a la venta en todo el mundo el 9 de marzo de 1987 y en el que se incluyeron temas como 'With or Without You', 'I Still Havent Found What Im Looking For' y ''Where The Streets Have No Name', fue el primer álbum de U2 que alcanzó el número 1 en las listas de EE UU, así como en una multitud de países, incluidos Reino Unido e Irlanda.

Con más de 25 millones de copias vendidas, catapultó a la fama a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr, que 'pasaron de ser héroes a súperestrellas', según la revista Rolling Stone.

El álbum fue producido por Brian Eno y Daniel Lanois, e incluye una imagen gráfica, ya icónica, que supuso el reconocimiento de la carrera del fotógrafo y director Anton Corbijn.

La grabación se realizó en Dublín, entre los Windmill Lane y Danesmoate, la casa que acabó convirtiéndose en el propio hogar del bajista, Adam Clayton.

Celebrar el quinto álbum

"Es como si se hubiese cerrado un ciclo completo desde que escribimos las canciones de 'The Joshua Tree', con toda esta agitación mundial, los movimientos de extrema derecha y algunos derechos humanos fundamentales en peligro. Así que decidimos poner en marcha esta gira, queríamos celebrar este quinto álbum, ya que las canciones parecen ser de total relevancia en los tiempos que vivimos. Estamos deseando que llegue el momento", según ha señalado The Edge en un comunicado.

Bono ha añadido en este mismo comunicado que "hace poco volví a escuchar 'The Joshua Tree' por primera vez en casi treinta años y es bastante similar a una ópera. Hay una gran cantidad de emociones que parecen extrañamente actuales, como el amor, la pérdida, los sueños rotos, la búsqueda del olvido, las divergencias".

"Estoy dispuesto a entregarme del todo, si nuestro público está tan emocionado como nosotros, será una noche increíble", ha añadido.

Las entradas para la gira se pondrán a la venta el lunes 16 de enero en Europa, Irlanda y Reino Unido, y el martes 17 de enero en EE UU y Canadá.

Como es habitual, habrá una preventa para los usuarios registrados en U2.com desde el miércoles 11 de enero a las nueve de la mañana hasta el viernes 13 de enero a las cinco de la tarde, con un precio de entre 35 y 175 euros, más gastos de distribución.