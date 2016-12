El fulgor de las estrellas desaparecidas

Han corrido cascadas de tinta con motivo del fallecimiento de David Bowie, Prince y Leonard Cohen en el último año. Eran artistas de los que dejan huella. Rompieron moldes, cada uno en su estilo, a la cabeza del erotismo andrógino y el misticismo hipersexuado. Hijos de su tiempo -nacidos entre 1934 y 1958-, se empeñaron en agitar el cotarro hasta el último suspiro.

Cohen tenía 82 años cuando lanzó su último disco, a pesar de un deterioro físico galopante que le afectaba a la columna. Murió tras una caída. Bowie más de lo mismo: sufría de un cáncer terminal que no le impidió volcarse en la grabación de 'Blackstar', a la venta poco antes de fallecer a los 69 años. El caso de Prince fue el único inesperado. Una sobredosis de analgésicos acabó con su vida a los 57 años, cuando se encontraba inmerso en una gira por EE UU. «Se nos están muriendo las grandes 'rock stars'. No, lo que ahora prospera son las vedetes y los artistas de culto», acota Diego A. Manrique, reputado experto en la música del siglo XX.

Bowie y Prince jugaban sin complejos al travestismo, con un derroche de recursos melódicos igualmente despampanante. Hasta se ganaron el respeto de los expertos en música clásica. No en vano se pueden rastrear ecos de Strauss en temas del Duque Blanco (como en 'Heathen') y el mismísimo Alex Ross, un crítico exquisito de 'The New Yorker', no se ha mordido la lengua al reconocer que «el mejor espectáculo que he visto en mi vida lo protagonizaba Prince».

Mucho menos hiperbólicos eran los conciertos del bardo canadiense. ¿Y qué decir de su música? ¿Era tan compleja como la de Bowie y Prince? El propio Cohen confesaba que no dominaba más que seis acordes; dicho lo cual, no se avergonzaba en absoluto. Basta con recordar su discurso de agradecimiento por el Príncipe de Asturias de las Letras, cuando aprovechó para rendir homenaje al malogrado joven español que le enseñó los rudimentos de la guitarra. Se suicidó en un hostal de Montreal pero le dio tiempo a grabar en la cabeza de su pupilo lo más básico. Suficiente para arrullar o tocar a rebato. Muy efectivo para las almas en pena. Y para el resto, también.

Los cereales Kellog's

No faltan profesionales como el último Nobel de Literatura que alaban sin tapujos la pericia musical de Cohen. «Tiene un dominio del contrapunto magistral. No hay nada parecido en la música moderna (...) Te obliga a escuchar y escuchar... Me recuerda a Irving Berlin (autor del villancico 'White Christmas')», aseguraba Bob Dylan en una entrevista concedida a 'The New Yorker', poco antes de la muerte de un cantautor que rendía culto a Lorca sobre todas las cosas. Cohen no se consideraba religioso, a pesar de las muchas referencias bíblicas de sus letras. Ni siquiera su estancia en un monasterio budista de California respondía a una búsqueda de lo trascendental. «He venido aquí para evitar suicidarme», aclaraba cuando los periodistas esperaban que se pusiera a levitar. Hombre sin medias tintas. ¡Miembro de la Asociación del Rifle para más señas! Así lo ha desvelado su amigo y monje budista Shozan Jack Haubner.

El más espiritual de los tres era Prince, nacido en una familia adventista del Séptimo Día. Igual que John Harvey Kellogg, el promotor de la marca de cereales. Los fieles de esta rama del protestantismo están obsesionados con la salud y la comida. Algo con lo que no comulgaba el maestro del funk. Incluso cuando abrazó con pasión las creencias de los Testigos de Jehová, le costaba Dios y ayuda llevar una vida equilibrada y alejada de las drogas. Se preciaba de dormir cuatro horas y enlazar una obra maestra tras otra. Su mayor proeza: lanzar 'Around the world in a day' (1985) después de haber triunfado con 'Purple Rain' (1984).

Era incombustible y travieso. Hasta el punto de escribir, allá por 1990, una canción dedicada a Donald Trump, «el hombre que satisface todos tus deseos y todos tus sueños». La cantaba el grupo 'The Time', un grupo apadrinado por el artista. Por fortuna, el matonismo 'trumpiano' le hacía gracia pero no llegó a interiorizarlo como filosofía de vida.

Lo mismo le sucedía a David Jones con los cuchillos camperos. Sentía veneración por el modelo de arma blanca conocido como Bowie -de ahí su apellido artístico- pero le hubiera costado asestar un buen golpe hasta la caña. No tenía costumbre. Simplemente le apasionaba la parafernalia del Lejano Oeste. Y todo porque la película 'El Álamo', dirigida y protagonizada por John Wayne, le marcó a los 13 años.

Uno de los héroes del filme -James Bowie, un mercenario sin más ley que la amistad- se le quedó grabado en la retina. Entre otras cosas, porque siempre llevaba un cuchillo de 50 centímetros. Bowie era rubio, elegante y tenía la cara del actor Richard Widmark. Lo adoptó como su modelo a seguir, de una vez y para siempre. Ya podía enfundarse un mono de perneras gigantes (diseñado por Yamamoto) o simular una felación en mitad del escenario..., nunca dejó de empeñarse en lucir bien delante de las cámaras. Enigmático y fuera de órbita. Hasta cantaba en italiano ('Ragazzo solo...') y no hacía el ridículo. Todo un extraterrestre. Atrincherado en su galaxia particular. Y ahí seguirá, muy presente, igual que Cohen y Prince, a pesar de no estar ya en este mundo.