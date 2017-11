«La música y la poesía pueden servir de herramientas para el mismo mensaje» Almudena Vega durante el ciclo ‘Vive al instante’ en el Museo del Grabado Contemporáneo. / Josele-Lanza - Almudena Vegas, poetisa y flautista FERNANDO TORRES Jueves, 23 noviembre 2017, 01:16

A menudo los poetas invitan a un músico a las tablas para darle un colchón sonoro a sus recitales. De igual manera, algunos compositores e instrumentistas utilizan los versos de sus colegas escritores para momentos de mayor intensidad expresiva. Almudena Vega lleva diez años mezclando ambos conceptos, moviéndose entre esas dos simbiosis, con la intención de crear «un lenguaje nuevo». Para la poetisa y flautista malagueña, «la música y la poesía pueden servir de herramientas para el mismo mensaje», explica a SUR momentos antes de presentar ‘Casi la caída’, durante el ciclo ‘Vive el instante’, en el Museo del Grabado Español Contemporáneo.

Vega asegura que cuando se sube al escenario trata de «romper el cliché» de que las dos disciplinas están condenadas a complementarse, siendo siempre una protagonista, a costa del mero acompañamiento de la otra. «Creo que desde todas las disciplinas se puede abordar el mismo mensaje; en este caso utilizo las dos que sé desarrollar, pero podría ser lo mismo con la danza y la pintura», explica.

Un ejemplo de esta conexión es su colaboración con el pianista, compositor y arreglista malagueño José Carra, artista que cuenta con la voz de Vega en su álbumes y conciertos, y que para un concierto organizado con la asociación Generación del 27, decidió aliarse con la poetisa para hacer un espectáculo diferente. «En muchos momentos yo recitaba y tocaba las cuerdas del piano a la vez», cuenta la escritora, que recuerda que la actuación congregó a «muchísimo público que agradeció la mezcla».

Su participación en el ciclo de ayer también fue diferente a lo que los asistentes suelen ver, ya que centró sus palabras en «lo que se conoce y lo que no» sobre la poesía y tuvo más de charla que de recital. La sesión del ciclo ‘Vive el instante’ de ayer fue conducida por el doctor en Teoría de la Literatura y traductor de Atwood, Auden, Eliot y Shakespeare, Álvaro García, y en ella Vega quiso mostrar un adelanto de ‘Casi la caída’, su último libro que será presentado oficialmente este fin de semana en Barcelona.

Vega utilizó las palabras del poeta Ali Ahmad Saïd Esber (popularmente conocido como Adonis) para intentar definir su trabajo a este periódico:«Él decía que hay un espacio que separa la palabra de la cosa y yo me he intentado situar en ese borde que separa la realidad de lo místico». Así, el nuevo libro de Vega gira en torno a «conceptos que no se han podido explicar», para reflexionar sobre el lugar en el que se encuentra la especie humana, marcada por el cambio climático, las guerras y el consumismo: «Siempre conseguimos adaptarnos a esas cosas, por malas que sean».

Vega comenzó a escribir y a tocar a los ocho años, publicó su primer libro a los 21, hace diez años. «El futuro no existe y no se puede saber que ocurrirá», dice, aunque quiere seguir «compartiendo arte».