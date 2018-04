'Music has no limits': Así suena la banda sonora de una vida

Canciones que devuelven a la infancia, que trasladan a una sala de fiesta, que recuerdan un momento romántico en pareja... Música para todas las situaciones y de todos los tiempos que anoche sonó en un mismo espectáculo. 'Music has no limits' repasó en el Cervantes la banda sonora de una vida con temas de Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Guns 'N' Roses, Bruno Mars, The Police...

Rock, pop y baladas contemporáneas que se fusionaban con naturalidad con compositores clásicos como Giacomo Puccini o Johann Sebastian Bach. Porque, como defiende MHNL, en la música no existen reglas.