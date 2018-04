Las musas se desvelan en la Noche en Blanco de Málaga 2018 Presentación de la imagen de la XI Noche en Blanco de Málaga. / Fran Acevedo La mujer, como creadora e inspiradora, protagoniza la cita nocturna con la cultura el 12 de mayo REGINA SOTORRÍO Lunes, 23 abril 2018, 15:38

La XI Noche en Blanco es de ellas. La cita nocturna con el ocio y la cultura gira este año alrededor de las 'Musas y creadoras', con más de 200 actividades en 112 espacios diferentes que reivindican el papel de la mujer en todas las manifestaciones artísticas. El 12 de mayo, desde las 20.00 hasta las 2.00 horas, volverán las colas a los museos con entrada libre; calle Larios, intervenida esta vez por Ernesto Artillo, será un constante ir y venir de gentes; la música sonará en plazas y rincones singulares; los niños se adueñarán del Soho y los centros culturales, las galerías y hasta los institutos trasnocharán con teatro, conciertos y exposiciones. Una noche en femenino que comenzará en La Marina con una impactante actuación de la compañía Maduxia, ganadora del Max 2017 al mejor espectáculo de calle.

Este es un breve resumen de las principales actividades de una jornada, patrocinada por Unicaja y que podrá seguirse a través de la aplicación móvil Noctiluca, diseñada por Ingenia.

Música y danza

La Noche en Blanco hace un guiño a la mujer hasta en el lugar donde comenzará la undécima edición. Tres propuestas de altura (en sentido literal) convertirán a la Marina en el centro neurálgico de la noche más larga del año en Málaga. La compañía Maduxia (Max 2017 al mejor espectáculo de calle) marcará el punto de partida con 'Mulïer' (20.00 h.), un espectáculo de danza sobre zancos interpretado por cinco bailarinas que juega con los límites físicos de la danza, el equilibrio, el movimiento y la poesía. Recogerá el testigo la bailarina acrobática Emma Luna, con cuatro pases de su número 'Metamorfosis y sueños' (desde las 21.00 h). En algunos de ellos se cruzará con las marionetas gigantes de cuatro metros de altura de El Carromato, que ofrecerá dos pases de su performance itinerante 'Big Dancers' (22.30 y 23.30 h.).

Además, la danza bajará al vestíbulo del metro con seis masterclass de la escuela En Clave de Danza, el tango se enseñará en La Brecha de la mano de Cristián Petitto y en calle Malpica con La Llave del Tango y habrá quedada de swing en Niño de Guevara 3.

La premiada compañía Maduxia, la danza acrobática de Emma Luna, la intervención de Ernesto Artillo en calle Larios y el concierto de Efecto Mariposa, principales reclamos de la undécima edición

En lo musical, el grupo malagueño Efecto Mariposa se subirá al escenario de la Constitución (21.00 horas). De paseo por Málaga escuchará gospel con el Coro Hoy es Tiempo en Alcazabilla, arias de ópera con la soprano Claudia Teruel en ese mismo escenario junto a la fortaleza, jazz en el exterior del Thyssen interpretado por un combo femenino (Yes they CAMM: Jazz women in Málaga), música clásica con el pianista Daniel Muñoz Llerena y con la orquesta de cuerdas Concerto Málaga en el Patio de las Cadenas de la Catedral…

Además, 'The moon is a woman' reunirá en el Conservatorio Superior de Música a la Big Band del centro junto con el coro de música moderna y gospel de la Escuela Municipal de Música de Antequera; el jazz entrará en la Sala María Cristina con Pareja Quartet; un piano bajará a La Cripta del instituto Gaona para dar paso después a un concierto de músicas del mundo con La Mar de Voces en el patio de columnas, La Pili pondrá banda sonora al Mercado del Carmen y Hula Hula ambientará la noche en el Apartamento Gastrobar.

Arte en la calle

Es uno de los puntos fuerte de cada Noche en Blanco, el reclamo para quienes viven la Noche en Blanco al aire libre paseando por las calles. La calle Larios tendrá este año 'Miradas de mujer', una intervención urbana de Ernesto Artillo con La Madre de los Beatles. La fachada del Pompidou y la plaza principal de Muelle Uno serán ocupados por la Escuela de Arquitectura (que firma cada año las propuestas más interesantes) con una instalación efímera inspirada en la relación entre la mujer y la arquitectura con materiales de obra. Habrá grafiteras pintando en la plaza de la Marina, proyecciones sobre la fachada del Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares y una invitación a visitar a las musas del Artsenal del Muelle Uno a través de la realidad virtual.

Arte

Los museos trasnochan una Noche en Blanco más. Vuelven las ya clásicas visitas al Museo Ruso (donde habrá además una intervención del artista urbano Darko en las escaleras de acceso), Pompidou, Museo Picasso, Fundación Picasso (con, entre otras propuestas, una exposición de Noelia García Bandera), al Palacio Episcopal, al MUPAM… Y se incorpor, por primera vez, al Museo de Málaga. El año pasado, aunque ya inaugurado, solo se pudo acceder al patio. Pero, además, habrá entrada libre al museo del Vino, del Automóvil, de la Música, de Artes y Costumbres Populares… También la iniciativa privada se abre al público, desde las galerías hasta la Casaestudio de Suso de Marcos, pasando por restaurantes y hoteles que acogerán exposiciones con la mujer en el centro del arte. En esta línea, la Escuela de Arte de San Telmo intervendrá los escaparates del Thyssen con la obra de mujeres ceramistas, convertirá las palabras de Chantal Maillard en un gran cartel en el escaparate de Proteo e inundará de retratos de madres el de Prometeo.

Artes escénicas

En la Noche en Blanco personalidades de la historia y la cultura cobran vida. Olga Khokhlova, Marie Therese Walter y Dora Maar, musas de Picasso, recibirán al visitante en la Casa Natal del genio universal. Amalia Heredia, Sabina Muchart y Concepción Lazárraga, mujeres malagueñas que brillaron en los siglos XIX y XX, renacen en la terraza del Hotel Málaga Centro. Y el esteta inglés John Ruskin se confiesa en el instituto Gaona. Además, se representarán ocho entremeses de los hermanos Álvarez Quintero con ocho prototipos de mujer en La Casa del Cardenal y el Colegio de Prácticas nº1 adapta 'La Divina Comedia'.

Visitas y actividades extraordinarias

A la luz de las velas se visitarán un año más la Alcazaba, el Cementerio de San Miguel, el Cementerio Inglés, el Teatro Romano, los Astilleros Nereo y La Cónsula (desde la mirada de Hemingway y con degustación de una hamburguesa y el cóctel preferido del escritor). La Escuela de Arquitectura transformará el patio trasero del Rectorado en la gruta de las musas en la intervención 'Aonia'. El CAC dará voz a Virginia Wolf, Gabriela Mistral, Ana María Matute, Gloria Fuertes y Carmen Martín Gaite con lecturas de sus textos; el Centro de Estudios Hispano-Marroquí pondrá el foco en las cineastas y Principia invitará a descubrir a las mujeres de la ciencia. Cata de vino en el Museo del Vino, talleres en el MUPAM y un observatorio de estrellas al aire libre en el Muelle Uno son otras de las propuestas singulares de esta noche.