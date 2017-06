El MOSMA suena a Oscar de Hollywood, estrenos mundiales y músicas de series y videojuegos Presentación del certamen. / Chus Alonso Photo El Festival Internacional de Música de Cine de Málaga, del 5 al 9 de julio, regala un concierto previo en la Catedral de películas religiosas y espirituales REGINA SOTORRÍO Martes, 20 junio 2017, 15:17

Aún no han llegado a las salas de cine 'Wonder Woman' (será este viernes) ni 'Tadeo Jones 2' (se verá en agosto), pero ya se sabe que su música sonará en Málaga en un par de semanas. Y lo hará con sus compositores, Rupert Gregson-Williams y Zacarías M. de la Riva, sentados en las butacas del teatro. Son solo dos de los varios estrenos programados en el MOSMA (Movie Score Málaga), el II Festival Internacional de Música de Cine de Málaga que mantiene alto el listón con prestigiosos compositores de cine como el oscarizado David Shire (por la canción de 'Norman Gimbel'), autores de culto como Trevor Jones, la firma de 'El último mohicano', y creadores de bandas sonoras de series revelación como 'Mr Robot' (Mac Quayle) y de músicas de videojuegos como 'World of Warcraft' y 'Overwatch' (Neal Acree), entre otros.

El MOSMA regresa a la parrilla del 5 al 9 de julio con cinco conciertos en el Cervantes, el Echegaray y el Eduardo Ocón. Como "regalo" a la ciudad, el 4 de julio preinaugurará el festival un recital en la Catedral de Málaga con conocidas bandas sonoras del cine religioso y espiritual (4 de julio, 20.30 horas. Retirada de invitaciones desde el 23 de junio en la taquilla del Albéniz). Arturo Díez Boscovich, batuta titular del certamen, dirigirá a la Sinfónica con el Orfeón Universitario y el Preuniversitario en un viaje por 'Lo sagrado y lo divino' que incluye filmes como 'Rey de reyes', 'Los diez mandamientos' o 'La misión'.

Los 'blockbusters' abren oficialmente la agenda el 5 de julio en el Teatro Cervantes (20.30 horas, 20 euros) con Díez Boscovich y la Filarmónica de Málaga dando forma a partituras de superproducciones cinematográficas. Hasta diez estrenos se interpretarán esa noche, entre ellos una pieza del director malagueño basada en el libro 'Heredero del Imperio' de 'Star Wars' con las claves del lenguaje de John Williams, su compositor de referencia. "Espero que le guste lo que voy a hacer", deseó. Contará además con la presencia de Zacarías M. de la Riva ('Tadeo Jones 2'), Rupert Gregson-Williams ('Wonder woman') y el "maestro del 'blockbuster' actual" Tyler Bates. "Todas sus últimas películas superan el billón de euros de recaudación", señaló el coordinador del ciclo, David Doncel. Bates monopolizará la segunda parte con las premier de '300', 'Watchmen', 'El camino' y 'Guardianes de la galaxia'. Un día después (6 de julio, 22.00 horas), el también guitarrista de Marilyn Manson actuará junto a varios miembros de su banda en un concierto al aire libre en el Eduardo Ocón. Será una noche de rock ligado al audiovisual con piezas de su filmografía como 'Californication' y 'John Wick', entre otras.

Antes de que Bates agite el Ocón con sus 'Dioses y Monstruos' (título del concierto), el Echegaray se consagra a las series de moda (6 de julio, 19.00 horas, 15 euros) con la electrónica como protagonista. Mac Qualey, autor de las melodías de 'Mr Robot', centra la primera parte. La segunda se dedica a 'Stranger Things'. En ese mismo escenario un día después (7 de julio, 20.00 horas, 15 euros), el prestigioso David Shire interpretará a piano bandas sonoras de su disco 'At the movies' con Silvia Parejo como solista.

El MOSMA indaga en las melodías del audiovisual pero, como dijo el director del Festival de Málaga Juan Antonio Vigar, "desde el máximo respeto a quienes han contribuido a dar cimiento a la música de cine". A ellos se consagra la cita del sábado 8 de julio en el Teatro Cervantes (20.00 horas, 20 euros), de nuevo con la Filarmónica y Díez Boscovich. Como prólogo, abrirán la jornada el ganador de seis Goya y Premio Nacional de Cine José Nieto ('Libertarias'), el premiado con un Emmy Víctor Reyes ('Buried: Enterrado') y el oscarizado David Shire ('Fiebre del sábado noche' y el estreno de la suite de 'Oz, un mundo fantástico' narrada por la actriz Didi Conn). Como broche, Trevor Jones estrenará en Málaga las bandas sonoras de 'Notting Hill' y 'Dark City' y recordará movimientos míticos de 'Cristal oscuro' y 'El último mohicano'. "Suyo es el sonido de los 80 que nos hizo amar a tantos la música de cine", reconoció Díez Boscovich.

Cierra el MOSMA la música más vanguardista, la que mezcla lo clásico con la electrónica en videojuegos de audiencias multitudinarias (9 de julio, 19.00 horas, 15 euros). Desde los "ancestros" de 'Pac-Man', 'Super Mario Bros' y 'Tetris', pasando por las "obras maestras" de 'Final fantasy' y 'The legend of Zelda', hasta llegar a un nombre propio: el de Neal Acree y sus composiciones para 'World of Warcraft', 'Overwatch' y 'Relevation online', banda sonora ganadora del Premio Jerry Goldsmith 2016 en su categoría. Él estará en el Echegaray junto a Díez Boscovich y la Sinfónica Provincial de Málaga.

Encuentros con los compositores invitados, firma de discos y la entrega de los Jerry Goldsmith (7 de julio en el Echegaray) completan la agenda de un evento que, en palabras de Vigar, "crece de manera rápida en prestigio y dimensión internacional".