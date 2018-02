Moneo lamenta que no haya obras recientes «con la complejidad» de la Mezquita

Rafael Moneo lamentó ayer que no haya obras recientes en la arquitectura «con la complejidad» de la mezquita de Córdoba y ha puesto como ejemplo al edificio Guggenheim de Frank Gehry, al que hcalificó de «simple aunque con un gran despliegue formal». «No conozco ninguna obra reciente con la complejidad de la mezquita, el edificio Guggenheim por ejemplo es una edificio simple, con un gran despliegue formal pero que no permite la atención a todos los matices»,señaló en respuesta a una pregunta sobre qué edificio actual eligiría para escribir un artículo sobre él. «De todas formas, uno no vive eligiendo tanto como un periodista quiere que lo haga», bromeó.

Además, el arquitecto aseguró que los tiempos actuales «no den para metas tan ambiciosas» en la arquitectura como, por ejemplo, las de la época de Juan de Herrera (siglo XVI), uno de los autores cuya obra analiza en el libro de artículos del arquitecto recién publicado por Acantilado, 'La vida de los edificios'.

Este libro es una recopilación de tres artículos escritos en distintas épocas y circunstancias en el que Moneo, Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2012, analiza dos edificios tan conocidos como la mezquita de Córdoba y la lonja de Sevilla, y uno «para descubrir» como es el carmen de Rodríguez-Acosta en Granada.

«Comparado con otras épocas, es más difícil hoy en día ser Juan de Herrera, porque nuestros tiempos no dan para metas tan ambiciosas. Aunque en realidad me gustaría sentirme más próximo a los resultados de los arquitectos de la mezquita», reconoció el arquitecto navarro.