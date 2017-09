Microteatro estrena temporada con Alberto Iglesias y abre dos nuevos espacios SUR Sábado, 9 septiembre 2017, 00:49

málaga. Microteatro Málaga regresa tras el descanso veraniego con una nueva cartelera encabezada por nombres reconocidos, como el premiado Alberto Iglesias, y con dos nuevos espacios para acoger actividades: El Búnker, en el que tendrán cabida distintas disciplinas artísticas, y Nanoteatro, pensado para las familias.

En El Búnker, coordinado por Jamp Palô, la fotografía, pintura, danza, teatro, cine, música o literatura serán protagonistas todos los miércoles del año. Este espacio se dividirá en dos zonas: Up y Down. La primera acogerá exposiciones, ciclos de cine y también presentaciones y encuentros literarios o recitales de poesía. La Zona Down ofrecerá microteatro, microdanza, microconciertos y micromagia.

En concreto, la Zona Up exhibe estos días 'Feels', una exposición con fotografías de Gabry Cano y José Antonio López. El día 20 le llegará el turno al Cine Fórum, donde, a partir de las 20.30 horas, se ofrecerán tres cortometrajes: 'El otro barrio', de Sergio Sánchez; 'Sí, quiero', de Rafael Puerto, y 'La charla', de Miguel Almanza, así como un avance de 'Las pesadillas de Alberto Soto'. Por su parte, en la Zona Down se pondrán en escena, los miércoles de 20.30 a 22.30 horas, 'Psycho meetic', una pieza de Fernando Polanco sobre una nueva red social para que asesinos y víctimas encuentren su media naranja. También de Fernando Polanco, dirigida por Jamp Palô con Javier Cerezo y Belén López como actores, es la comedia 'El último Frigopie'.

Nanoteatro, por su parte, será un espacio dirigido a las familias, donde, bajo la coordinación de la actriz y directora Tania Mercader, de la compañía TETAteatro, los domingos por la mañana se ofrecerán microteatro, conciertos, charlas sobre educación, presentaciones de libros infantiles, talleres para niños y adolescentes, circo o magia. La primera cita será el domingo 17, a las 12.00 horas, con la actriz y cantante Teresa Alba, que, junto a Antonio Yuste, ofrecerá un concierto con sonidos de bossa nova, jazz y boleros y dirigido sobre todo a madres con hijos lactantes. El día 24, también al mediodía, será el turno de 'Érase dos veces Blancanieves', una obra ideada por Tania Mercader y protagonizada por Belén Mejías.

Mientras tanto, la cartelera de Microteatro se renueva con siete títulos que responden al epígrafe 'Por mi primera vez'. Entre ellas, la del director, actor y dramaturgo Alberto Iglesias. Se trata de la obra 'Aquí tufa a muerto que te cagas', basada en la pieza teatral 'Cuerpo a Cuerpo', del propio Alberto Iglesias.