Del #MeToo al #Cuéntalo: no nos callarán

El «aguantar y callar» se ha acabado. Y en esa contestación social de las mujeres convertida en denuncia ha tenido un papel protagonista las redes sociales. Los movimientos generados a través de Twitter y Facebook tras el #MeToo fueron ayer analizados en la última sesión del ciclo Sala de Columnas 'Feminismo y opinión' que tuvo como ponentes a las periodistas Ana Barreales, Virginia Guzmán, Lorena G. Maldonado y Cristina Fallarás, que en una charla moderada por la gestora cultural Cristina Consuegra coincidieron en destacar que este movimiento ya no tiene marcha atrás.

La última de ellas fue la que planteó en primera persona la necesidad de poner fin al abuso hacia las mujeres con su impactante, reveladora y dura confesión: «Soy Cristina Fallarás y me han violado». Una acusación que la escritora hizo pública hace unas semanas con el hashtag #Cuéntalo, que no tardó en convertirse en tendencia mundial en Twitter después de que miles de mujeres en nuestro país relataran las agresiones sexuales que han sufrido. La propia Fallarás contó el primer abuso que sufrió en una gasolinera cuando tenía ocho años, a las que se unieron más tarde un episodio en un tren y la agresión de un alto cargo cuando la periodista ya era jefa de opinión en Cataluña de 'El Mundo'.

Su denuncia no pasó desapercibida en redes sociales y por ello la escritora abogó por la generación de «mecanismos de solidaridad entre todas las participantes, ya que siempre será más fuerte que la legislación o las protestas callejeras». De hecho, Fallarás consideró que las protestas del 8M «no sirvieron para nada» e incluso señaló que el movimiento #MeToo es una denuncia de élites generado desde Hollywood. «La gracia del #Cuéntalo es lo contrario, ya que no hay nadie que sea un ejemplo, sino que somos víctimas», aseguró la autora de 'Las niñas perdidas' y 'Honrarás a tu padre y a tu madre', que se declaró «agresiva, que no agresora» con el sistema que ampara los abusos.

Por su parte, la jefa del área de Local de SUR, Ana Barreales, afirmó que la «tolerancia con las situaciones ofensivas y vergonzosas que hemos vivido por ser mujeres se tenía que acabar», a la vez que puso sobre la mesa la necesidad de la paridad y el techo de cristal. Por ello, apoyó la legislación que fomenta la igualdad de las mujeres ya que «por experiencia sé que lo que no cambia por ley no cambia».

Barreales también habló de la maternidad y señaló que el problema no es tener hijos. «En su crianza es donde se establece la desigualdad ya que solo lo hacen mujeres», aseguró la periodista que añadió que «ser madre es igual que ser padre y tiene que haber una legislación que nos ayude en este sentido». La columnista puso como ejemplo la reducción de jornadas a las que se acogen mayoritariamente las mujeres, lo que supone en la práctica una «trampa» ya que supone una hipoteca y una condena para su desarrollo laboral.

Movimientos a la contra

La jefa de la sección de Local de 'La Opinión de Málaga', Virginia Guzmán, se sumó al debate al constatar el «hito» que ha supuesto el despertar del movimiento feminista en los últimos meses en las redes, aunque también constató que queda mucho camino en la consecución de la igualdad. «Seguimos todavía en las trincheras», comentó la periodista, que se acordó de la lucha de las sufragistas. Ha pasado un siglo y se ha avanzado, pero la situación está todavía lejos del equilibrio. Y además han aparecido contestaciones a la visibilidad actual del feminismo. «En redes hay que estar unidas porque han surgido movimientos en contra, ante los cuales no tenemos que parar aunque nos insulten», dijo la redactora, que puso como ejemplo la sentencia de La Manada, donde surgieron 'trolls' que justificaban la violación a la víctima.

Por último, la periodista de 'El Español' Lorena G. Maldonado comenzó indicando que ser «joven y mujer es una doble discriminación», a la vez que señaló que en el periodismo y las redacciones se siguen dando comportamientos machistas. Pese a ello, se felicitó de que se hayan derribado «mitos masculinos» como el del actor Morgan Freeman o la suspensión de la concesión del premio Nobel por las acusaciones de machismo. «Estamos en un momento clave», señaló. La propia Fundación Manuel Alcántara ha tomado nota de la repercusión de este ciclo –con lleno en todas las jornadas– por lo que su presidente, Antonio Pedraza, anunció ayer en la clausura de la presente edición que el próximo año la Sala de Columnas volverá a tener como tema central la relación de feminismo y periodismo.