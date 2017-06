Mari Paz Vega: «Los toros siguen siendo un mundo muy cerrado para la mujer» Vega, con el capote, en La Malagueta. / Fernando González La torera reclama su presencia en la feria taurina de Málaga: «Soy uno de los toreros malagueños que más está toreando y por derecho me merezco venir» ANTONIO M. ROMERO Sábado, 24 junio 2017, 01:02

El próximo septiembre se cumplirán veinte años desde que Mari Paz Vega (Málaga, 1974) tomó la alternativa en Cáceres de manos de Cristina Sánchez. Estas dos décadas no han sido un camino de rosas para la matadora de toros de El Palo, quien a las habituales dificultades para abrirse camino en el mundo del toro ha sumado el hecho de ser mujer. Pero Vega no se amilanó ante los obstáculos y no ha dejado de luchar. En su haber cuenta con casi 250 corridas toreadas, la mayoría en América Latina, donde ha cimentado su carrera en las plazas de Venezuela, México, Colombia, Ecuador o Perú. Dice mantener la ilusión y con ella encara la temporada española en la que confía en torear varios festejos y en volver a La Malagueta.

–¿Qué balance hace de estas dos décadas como matadora?

– Muy positivo. Uno de los logros más importantes ha sido el de mantenerme activa, año tras año; con más o menos corrida, en ningún año he dejado de torear.

– ¿Cuáles son las dificultades con las que se ha encontrado?

– Hoy día tal y como está el mundo del toro, si no tienes un padrino o gente del toro que tengan muchas relaciones, para los toreros que somos independientes es muy difícil abrirse camino.

– ¿Ha habido toreros que no han querido hacer el paseíllo con usted?

–Actualmente eso ha quedado en un segundo plano. Me imagino que habrá matadores de toros que no quieren torear con una mujer, pero ya no se escucha eso tanto como antes.

– Pero en su trayectoria, ¿ha sido vetada por matadores de toros?

– Directamente no. Alguna vez, alguna empresa me ha dicho que tal o cual torero no quería torear conmigo y luego cuando le pregunté a ellos me decían que eso no era así. ¡Ya no sabes qué es verdad o mentira!

– En este tiempo y dadas las dificultades con las que se ha encontrado, ¿cuántas veces ha pensado en tirar la toalla?

– Nunca, nunca. Ha habido momentos malos, donde tienes menos ilusión por ir a entrenar, por prepararte, pero soy de las que digo que hago lo que me gusta. Soy una privilegiada, vivo del toro, poca gente puede decir eso. No tengo una finca ni estoy millonaria, pero vivo del toro, de lo que me gusta, de mi profesión.

– ¿El mundo del toro sigue siendo muy machista o ha evolucionado?

– Sí, sigue un poco. Ahora mismo con los ataques que tiene el mundo taurino por parte de los antitaurinos no queremos echarle más polémica encima con ese tema, pero sí, sigue siendo un mundo muy cerrado para la mujer. No como hace diez años, se ha avanzado mucho y ya no es tan raro ver a una mujer en el ruedo como rejoneadora, novillera o matadora, pero sí es un círculo muy cerrado.

– ¿Le ha llamado la empresa de La Malagueta para incluirla en los carteles de la Feria de Málaga?

– No. Ya hace muchos años que no me llaman las empresas de Málaga. He intentado ponerme en contacto con el gerente, José Carlos Escribano, pero no he tenido respuesta y tengo a dos personas que me están haciendo las cosas por Madrid contactando con otra parte de la empresa, pero a día de hoy no tenemos respuesta. Siempre he tenido un cartel bueno en Málaga, llevo varios años sin venir, y creo que por derecho merezco venir porque soy uno de los toreros malagueños que más está toreando.

– Si tuviera delante al empresario de Málaga, ¿qué razones le expondría para que le contratara?

– Le diría que en todas las ciudades cuentan con los toreros de la tierra. Sé que aquí hay ahora mismo hay varios toreros, la mayor representación es Jiménez Fortes y me parece lógico que cuenten con él porque está en un gran momento, y después de él yo soy el torero malagueño que más ha toreado y por derecho propio me merezco venir aquí después de mi última actuación en La Malagueta, donde corté las orejas.

Trato de las empresas

– ¿Se siente bien tratada por las empresas que han pasado por La Malagueta?

– La peor que me trató fue la de Cutiño. El año pasado lo pasé mal porque hasta última hora y el mismo día que presentaba los carteles me estaba ofreciendo la corrida de Pablo Romero, me presentaba algo que ya estaba cerrado y a eso no hay derecho. Una que siempre se portó bien conmigo y a la que estoy agradecida es a la empresa de Fernando Puche y a Martín Lorca.

– ¿Y el público de Málaga cómo le ha tratado?

– A veces he visto que me ha tenido cariño y respeto y, en otras ocasiones, me imagino por el hecho de que vas toreando más, te exigen más. Lo que sí percibo es que muchas veces no ha reconocido el ganado con el que me he enfrentado; el ganado que me ha salido aquí en Málaga no ha sido para triunfar y salir por la puerta grande, a veces me he sentido un poco como que me han apretado más sin darse cuenta lo que tenía delante. Se puede ver que lo que he toreado en Málaga nunca ha sido una corrida a modo, preparada para el triunfo. ¿Qué ha habido toros buenos e importantes? Sí, y los he aprovechado y le he cortado las orejas, pero luego me he tragado cada corrida nocturna que no se la deseo a nadie.

– ¿El mejor recuerdo de La Malagueta?

– El día que pude salir por la puerta grande. Le corté una oreja a cada toro y el presidente me negó la segunda del segundo; luego, hablando con él me dijo que se equivocó. Quizás hubiera sido la triunfadora de una feria en la que había muchas figuras y en ese momento me hubiera aportado mucho.

– ¿En qué momento se encuentra el toreo de Mari Paz Vega?

– Estoy en un momento en el que ya no tengo prisas, ya no tengo ese arrebato de cortar orejas, aunque sé que son importantísimas, pero ya voy buscando en cada tarde el disfrutar. El disfrutar y el sentirme a gusto en la plaza hace que el público se sienta a gusto y disfrute de lo que tú haces.

– ¿Y el concepto del toreo de Mari Paz Vega?

– Me he quitado el sello de tremendista, de esa torera de valor que iba arrasando y le daban igual las volteretas. Ahora voy intentando gustarme, torear más despacito, incluso me he vuelto un poco más técnica.

– ¿Qué sueños le queda por cumplir a Mari Paz Vega en el toreo?

– Torear en muchas plazas importantes, pero tengo una espinita clavada que es Sevilla. También estoy tocando Madrid porque después de mi confirmación me dijeron que iba a repetir y a ver si este año hay posibilidades en verano o en octubre; tengo muchas ganas de ir porque el día de mi confirmación me quedaron muchas cosas por decir.

–¿Cómo ve actualmente el mundo de la tauromaquia?

– Desde el punto de vista profesional lo veo como un mundo muy cerrado. Es un mundo que se ha monopolizado y concentrado mucho y si no entras en ese círculo es muy difícil abrirse camino.

–¿Y cómo ve la situación actual de la fiesta nacional?

– Hemos caído en una cosa que no deberíamos haber caído nunca que es la politización de la tauromaquia. Ahora mismo todos los políticos parece que ganan puntos diciendo que son antitaurinos. Parece que está de moda ser antitaurino, ser anti todo.

– ¿La retirada de Mari Paz Vega de los ruedos está cerca?

–Nunca he pensado en retirarme. Llegará un momento en que no me contraten o yo no tenga la misma ilusión de prepararme para estar delante de la cara del toro e iré dejando de torear poco a poco, pero nunca me voy a retirar. Yo soy de los toreros que no me voy a cortar la coleta nunca.