La marcha no acaba a los 65 Algunos aspirantes durante una de las pruebas en las que debían simular dormir a pierna suelta. / Álvaro Cabrera Una treintena de mayores se presentan al ‘casting’ para un videoclip de La Maruja y Otras Hierbas. Bailan reguetón, hacen un ‘sinpa’ y hasta un ‘mannequin challenge’ REGINA SOTORRÍO Jueves, 15 junio 2017, 00:26

Les elijan o no, «el buen rato ya lo hemos echado», decía Carmen Raya con una sonrisa infinita al terminar el ‘casting’. Porque puede que a partir de los 65 años se ingrese oficialmente en el colectivo de mayores, que a menudo escuchen la palabra ‘abuelo’ y que la vida laboral se acabe, pero lo que no se va a los 65 son las ganas de marcha. Una treintena de personas acudieron ayer al reclamo de ‘Se buscan mayores de 70 años marchosos con dotes para bailar y actuar (y sin mucho sentido del ridículo)’. ¿El motivo? El videoclip de la banda malagueña La Maruja y Otras Hierbas que rodará El Señor de los Vídeos.

En una habitación abarrotada del Centro de Málaga, el director Roberto Cano puso ayer a prueba a los aspirantes, muchos más de los previstos. Quería comprobar que estaban dispuestos a adaptarse a las exigencias del guión: siete mayores duermen a pierna suelta tras una jornada de desfase en la que han vuelto a ser el niño, el niñato y el adolescente rebelde que quizás algún día fueron. Porque nunca es tarde para hacer locuras. Es más, «hay que hacerlas antes de decir adiós», apostillaba Pepe Salas, de 80 años y preparado para «todo». «¿Pero habrá que desnudarse? Si hay que hacerlo se hace, pero con un filtro que estilice», bromeaba el veterano actor, que acababa de llegar del rodaje de la película ‘Mi querida cofradía’.

Casting de mayores. / Álvaro Cabrera

La cámara de Roberto Cano les seguirá en esa aventura el día de grabación, que será remunerado. Desde un ‘sinpa’ o irse sin pagar de un restaurante («Yo eso no le he hecho nunca», se escuchó entre los candidatos) hasta una estatua humana en plena calle Larios para recoger monedillas («¡Eso ya interesa más!», bromeó alguien). Por el camino, harán una guerra de pistolas, un selfie, se subirán –o lo intentarán– a un monopatín y bailarán «como si no hubiese un mañana». De fondo, la animada y optimista melodía de ‘La noche tramposa’.

Comedia tierna

El resultado será una comedia con un punto de ternura que reivindica que «la juventud está en el alma», que el mayor no es aquella persona que se hace cargo de los nietos y se pasa el día frente a la tele. «¡Sentarse a ver a Juan y Medio cada tarde es lo último!», corroboraba Antonia Falcón, de 73 años y disfrutona. Como Francisca Vázquez, de 82 años y «divina de la muerte», enamorada «del artisteo de toda la vida de dios».

El Área de Mayores del Ayuntamiento de Málaga y la Unión de Actores difundieron la convocatoria y ellos respondieron. «Porque donde haya jaleo, ahí estoy yo», confirmaba Rafaela Villanueva, de 68. Lo mismo que Silvia de la Puerta, de 73 años, quien se confesaba «una gamberra desde niña y más loca que una cabra».

Había actores profesionales que querían seguir vinculados al sector, pero la mayoría eran aficionados al teatro y al baile ilusionados con vivir una «experiencia» más. Para demostrar sus cualidades, los aspirantes comenzaron por simular dormir en posturas variopintas tras una noche de fiesta, recrearon un ‘sinpa’ con frescura y espontaneidad, se lanzaron a bailar reguetón con sensualidad, clavaron un ‘mannequin challenge’ (sin moverse) y acabaron con una fiesta improvisada. Gustavo, Facu y Pablo, tres componentes de La Maruja y Otras Hierbas, lo observaban todo desde el quicio de la puerta emocionados y con una sonrisa de oreja a oreja. Y esto solo era el ‘casting’.