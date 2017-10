manuEL GARcía

Aunque no era un bar, tengo la foto del periódico de cada día doblado debajo del mostrador. Una imagen ya amarilla como ese tiempo de memoria del que hablaban Miguel Hernández y Fernando Fernán-Gómez. Es la foto de una tienda de fotos de calle Victoria por la que me pasaba todos los días para hacer una parada de camino a casa. Aunque entonces, el papel de las instantáneas lucía en un glorioso blanco y negro mate, como el del periódico que mi padre leía y guardaba bajo el mostrador cuando llegaba un cliente. Momento que había que aprovechar para coger el diario que, muy de vez en cuando, también publicaba fotos de mi padre. Aunque mi interés, entonces, era otro. Yo buscaba los 'Ocho errores' en la página de pasatiempos y después pasaba las hojas hasta la sección de Opinión donde no faltaba el chiste de Elgar. Su humor no era precisamente el de un cómic infantil, aunque a veces retrataba a niños que no dejaban de sorprenderme con esos pensamientos cargados de retranca. Aquellos personajes, ordenados y seleccionados, bien podrían protagonizar una gran novela gráfica de la España de los últimos 70 años.

ManuEL GARcia Duarte dejó de escribir chistes hace un par de veranos. Por prescripción clínica. Ni las piernas ya enfocaban ni la vista pisaba como antes. Pero a sus 91 años sigue abonado al periódico en el que el dibujó durante décadas. El placer diario de la lectura no hay quien se lo quite. Ni el vistazo a las tiras de Idígoras y Pachi, discípulos confesos del maestro y decano de los humoristas gráficos de la prensa española. Cada mañana, Elgar se ríe con ellos, aunque el otro día no pudo evitar las lágrimas y la emoción cuando Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara, lo llamó para contarle que el nuevo Certamen Nacional de Viñetas Periodísticas llevaría su nombre. El concurso se iba a denominar Manuel Alcántara. Pero cuando el poeta y articulista se enteró lo tuvo claro: el padrino adecuado era su compañero de generación, vecino de página y tocayo Manuel García 'Elgar'. Un premio que hace justicia a un hombre que nos regaló sonrisas en tiempos de blanco y negro.