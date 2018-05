Manuel Alcántara: «El tiempo no se mide por el paso de los días sino por el impacto que deja en nuestras vidas» Antonio Pedraza, Manuel Alcántara y Braulio Medel. / Fernando González El poeta presenta una lujosa reedición de su libro 'Este verano en Málaga', publicado en 1984 FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Martes, 22 mayo 2018, 14:28

Lo escribió «a la vera del agua». En presencia y en memoria. Un canto personal que solo los poetas como Manuel Alcántara son capaces de convertir en un experiencia colectiva. Una obra, 'Este verano en Málaga, que trasciende su fecha de publicación, 1984, y que vuelve a las librerías con una edición de lujo que el propio autor, a sus «noventa años y cuatro meses», ha presentado esta mañana acordándose precisamente de su edad. «El tiempo es distancia, pero también es sentimiento y no se mide por el paso de los días, sino por el impacto que deja en nuestras vidas», ha asegurado el poeta y columnista de SUR.

Publicada por la Fundación Unicaja y la Fundación Manuel Alcántara, la nueva edición recupera uno de los libros fundamentales de la literatura del autor malagueño, que recibió el premio Ibn-Zayun del Instituto Hispano Árabe por esta obra salpicada de olas, palmeras, barcas, gaviotas, Picasso y Dios. Por ello, Alcántara aseguro tener el «corazón inflamado de gratitudes», a la vez que confesó «cierto pudor» por el reconocimiento a su figura y su obra. «He escrito tanto artículos que nunca me he sentido protagonista de nada», ha asegurado el poeta que se siente premiado por la amistad.

«Tengo cierta conciencia de que todo termina y me voy contento de haberos conocido a todos y de poder daros las gracias», ha señalado Manuel Alcántara que ha añadido su reconocimiento por la publicación de este poemario que, como los amigos, le «ayudan a vivir el tiempo que me queda». Visiblemente emocionado, sus palabras han sonado a despedida y a paz. «Me voy sin ningún resentimiento ni deseo de rectificar nada. No es que esté encantado de haberme conocido, pero sí encantado de conoceros a todos vosotros», ha concluido ante el aplauso de todos los presentes.

La presentación ha contado con el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, que ha destacado que la inmortalidad de la poesía de Manuel Alcántara y particularmente de este volumen ahora reeditado. «Cualquiera que lea este libro aunque no sea de Málaga y ni estemos en ese verano del que habla Alcántara, puede participar de estos sentimientos que los poemas transpiran», ha afirmado Medel, que ha señalado la «necesidad imperiosa» de «estudiar segundo de jazmines como dice el último verso del libro».

Al acto, celebrado en la sede de la Fundación Unicaja de la plaza de la Marina, también ha acudido el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, que ha destacado la edición de lujo de 'Este verano en Málaga' que recupera y actualiza un espacio de «colores, sabores, luz y mar».