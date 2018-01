En un monólogo de hace unos años, el humorista Ángel Jiménez contaba cómo se había metido en el cine para ver la última película de Clint Eastwood, esperando al tipo que encendía las cerillas con la barba de dos días y se topó con la historia de un fotógrafo trotamundos y maduro que se enamora hasta las trancas de un ama de casa de provincias. “Vamos, Clint, cárgate un puente o algo...”, suplicaba Jiménez a su ídolo mientras veía 'Los puentes de Madison'. Aquella actuación de Jiménez giraba en torno al arquetipo del macho español y aquella película sirvió, justo, para seguir desmontando la imagen que Eastwood había encarnado durante décadas en el imaginario colectivo de varias generaciones.

El auge -y la necesidad- del feminismo como punta de lanza de la reivindicación de una sociedad más igualitaria ha calado también en la industria editorial, que ha tomado buena nota, lanzando títulos recientes sobre los nuevos modelos de masculinidad. Modos de ser y pensar donde los hombres empiezan a poner en primer plano cuestiones como la ternura, la responsabilidad en los cuidados y en el ámbito doméstico o la propia vulnerabilidad, sin olvidar la necesidad de una denuncia activa de los abusos sufridos por las mujeres por parte de los hombres, cristalizados en fenómenos como #MeToo que pone el foco en las agresiones sexuales.

Manuales para hombres feministas o, al menos, que están en el camino de serlo.

'Los nuevos hombres nuevos: cómo adaptarse a los tiempos de igualdad'. Miguel Lorente. Editorial Destino. 400 páginas.

Uno de los libros pioneros en la reflexión feminista desde el ámbito masculino en España. Médico, profesor de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Lorente sienta las bases de la llamada nueva masculinidad sin olvidar la dolora factura que durante siglos ha pasado la dominación masculina sobre las mujeres. Autor de libros como 'Mi marido me pega lo normal' (2001) y 'El rompecabezas' (2004), Lorente se erige como un de los pensadores más claros y didácticos en la redefinición de los roles de hombres y mujeres.

'Nuevos hombres buenos. La masculinidad en la era del feminismo'. Ritxar Bacete. Ediciones Península. 392 páginas. 17,90 euros.

“Lo queramos o no, seamos conscientes o no, nos guste más o menos, los hombres estamos en crisis y la masculinidad, también. Hace tiempo que se rompió el tablero de juego y nos toca reconstruirlo”, escribe Bacete en las primeras páginas del libro. Heredero intelectual de Lorente, Bacete aboga por conceptos como la ternura, el compromiso en los cuidados y la toma de conciencia sobre los privilegios heredados para plantear un nuevo escenario más igualitario: “Estoy convencido de que la reacción de los 'angry white men' (hombres blancos enfadados) es una señal positiva, consecuencia de la crisis de las masculinidades y que asusta a muchos hombres, pero que nos muestra que vamos por buen camino”.

'El hombre que no deberíamos ser'. Octavio Salazar. Editorial Planeta. 95 páginas. 6,95 euros.

“Sólo librándonos de la jaula de la virilidad haremos posible la igualdad entre hombres y mujeres”, defiende Salazar en este pequeño volumen recién llegado a las librerías. Salazar va trazando perfiles de distintos tipos de hombre (¿nuevo?, poderoso, ausente, violento, dominante...) para desembocar en “el hombre por llegar”, dando diez claves para “la nueva revolución masculina”. Reza la primera: “Los hombres no deberíamos seguir gozando de manera acrítica de nuestros privilegios. Deberíamos transformar las estructuras de poder que mantienen a las mujeres en una posición subordinada”.

'La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Ensayos sobre feminismo, arte y ciencia'. Siri Hustvedt. Seix Barral. 448 páginas. 21,50 euros.

La nueva masculinidad va -o debería ir- más allá del planteamiento 'hombres hablando de asuntos de hombres'. Una de las miradas más lúcidas y críticas sobre cuestiones de género llega de la mano de Hustvedt. Novelista y ensayista, autora de libros como 'Elegía para un americano' (2010), 'El verano sin hombres' (2011) y 'Vivir, pensar, mirar' (2013), en 'La mujer que mira a los hombres...' reúne una selección de textos escritos entre 2011 y 2015 sobre asuntos como la ciencia, la biología y el arte. “Sé que como artista me opongo a cada sofocante casillero que divide el contenido y la forma, la emoción y la razón, el cuerpo y la mente, la mujer y el hombre, así como a cada narrativa que convierte el arte en una historia de épicas rivalidades masculinas”, firma esta deslumbrante escritora. Algunos la siguen conociendo como la mujer del novelista Paul Auster.

'Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo'. Chimamanda Ngozi Adichie. Literatura Random House. 96 páginas. 5,90 euros.

“Cuando, hace un par de años, una amiga de la infancia que se ha convertido en una mujer brillante, amable y fuerte me preguntó cómo criar a su hija para que fuera feminista, lo primero que pensé fue que no lo sabía. Me pareció una tarea demasiado grande”, así empieza este libro emocionante, planteado como una carta dirigida a esa niña. Con títulos como 'Americanah', 'La flor púrpura' o 'Algo alrededor de tu cuello', la joven escritora nigeriana gana protagonismo en el feminismo del siglo XXI más allá de ámbito occidental.

'Los hombres me explican cosas'. Rebecca Solnit. Capitan Swing. 152 páginas. 16 euros.

Convertido en fenómeno editorial, la crónica autobiográfica, divertida y mordaz de Solnit ha calado entre los lectores españoles hasta agotar las tres primeras ediciones de este libro que recibió el Premio Ensayo del Año 2017 del Gremio de Libreros de Madrid. Esta recopilación de ensayos parte además de una anécdota personal de la autora: la fiesta en la que conoció a un hombre que empezó a comentar un libro que ella había escrito pero que él no había leído más allá de la reseña en prensa. De ahí surgió un pequeño texto del que nació el término 'mansplaining', definido así: “Cuando un hombre explica algo a una mujer de manera condescendiente, asumiendo que sabe más que ella del tema”. Y muy a menudo va a ser que no.