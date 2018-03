Manu Sánchez: «Me siento cómodo en los charcos» Manu Sánchez visita mañana en el Aula de SUR. : / Roberto Garver El humorista y actor presenta mañana en el Aula de Cultura de SUR su libro ‘Surnormal profundo’ FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 21 marzo 2018, 00:59

No tiene ningún problema en confesarlo por adelantado. «Me siento cómodo en los charcos», admite el humorista, actor, presentador y payaso Manu Sánchez, que siempre tiene una respuesta para cualquier pregunta. Rápido de reflejos y chispeante en el trato, el artista ha personificado la versión más reciente de lo que se podría llamar el orgullo andaluz. Dice que no ha inventado nada, sino que adoptado un «concepto huérfano» que es el que da título a su primer libro, ‘Surnormal profundo’ (Aguilar). «El exotismo está en el ojo del que nos mirada desde fuera, por lo que ya es hora de que contemos desde dentro lo que es la surnormalidad o la normalidad del sur», asegura Sánchez, que presenta mañana su volumen en el Aula de Cultura de SUR, en un acto que cuenta con la colaboración de Obra Social La Caixa.

Aula de Cultura SUR Encuentro con el humorista y monologuista Manu Sánchez, que presentará su libro ‘Surnormal profundo’ Organiza Aula de Cultura de SUR, con la colaboración de Obra Social La Caixa Fecha y lugar Mañana, jueves 22, a las 20 horas, en el CAC Málaga (calle Alemania, s/n). Entrada libre hasta completar aforo

Humor, actualidad, crítica, memorias y una particular filosofía de vida se mezclan en las páginas de este debut editorial con el que su autor sostiene que los lectores salen ganando. «Es un desnudo integral, así que menos mal que he hecho un libro porque si me da por hacer un almanaque con fotos...», saca su vena autoparódica, para a renglón seguido soltar la car(g)a de profundidad. «Es buen momento para dar la cara, aunque sea para que nos la partan», apunta Manu Sánchez que, compagina las presentaciones de su libro, con sus apariciones en televisión, colaboraciones en prensa, charlas de ‘coaching’ y la representación en teatros de su último monólogo, ‘El Buen Dictador’. Una pieza en la que le saca punta e ironía a la clase política, después del repaso que ya le dio a la iglesia (‘El último santo’) y la monarquía (‘El rey solo’).

Y eso de que se encuentra cómodo en los charcos lo demuestra cuando se le pregunta por los políticos que intentan quitarle el puesto a los humoristas con propuestas para gobernar una comunidad autónoma desde la cárcel o desde Bruselas. «Hay una gran diferencia entre hacer el payaso y hacer el ridículo, porque lo primero es una profesión loable y maravillosa, y lo segundo es ponerse en evidencia como están haciendo estos políticos», señala el humorista, que también entra en la polémica que se originó cuando llamó «despreciable» a la diputada malagueña Celía Villalobos por decir que algunas personas llevaban «más tiempo cobrando la pensión del que han estado trabajando».

Desprecio por Villalobos

«Lo mantengo porque me dedico a elegir las palabras y tengo mucho cuidado de no meter la pata. ‘Despreciable’ es alguien digno de desprecio y el desprecio es la falta de aprecio que es lo que siento por Villalobos a raíz de sus manifestaciones sobre los pensionistas, un colectivo tan maltratado», aseguró Sánchez, que plantea la diferencia entre criticar a los jubilados y abrir un debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema de las pensiones.

En ‘Surnormal profundo’, el rechazo al acento andaluz está presente en el libro desde la primera experiencia que Sánchez tuvo en televisión con 16 años. Y más que por su reivindicación, el humorista clama por su «normalización» y se alegra de que con la serie ‘La peste’ se haya convertido en un debate a nivel nacional. Aunque barrunta que la crítica no es por el habla. «Esta serie de varios millones de euros se ha rodado en Sevilla, con un director andaluz, técnicos y actores andaluces, y talento andaluz, y creo ha habido un cambio de sistema que escuece y lo que ha pasado es un pataleo de ‘madriluña’, que está acostumbrada a ser la capital cultural», sostiene Manu Sánchez que aprovecha para recomendar esta producción. En la que además se habla con la naturalidad del sur.