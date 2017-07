Los malagueños Giants se hacen con la liga española de eSports 00:58 Los malagueños Giants se hacen con la copa de la liga ESL. / Jon A. Sedano Después de un torneo de tres días en Gamepolis la final fue contra los vascos ThunderX3 Baskonia JON A. SEDANO Málaga Lunes, 24 julio 2017, 01:50

Gamepolis se ha convertido por quinto año consecutivo en punto de encuentro para todo amante de los videojuegos. El evento, líder en Andalucía, estuvo repleto de torneos durante los tres días. Incluso aunque en un inicio hubo problemas técnicos con el sonido para retransmitir los enfrentamientos del Clash Royale, estos se terminaron solventando y el domingo se hizo streaming de la final.

Pero el gran protagonista ha sido el campeonato nacional del videojuego League of Legends (LOL) que ha celebrado hoy domingo la final de la liga ESL de eSports entre los malagueños Giants Only The Brave y los vascos ThunderX3 Baskonia. Descubre en el breve vídeo cómo se ha desarrollado.