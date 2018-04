El malagueño Lil Dani, el mejor breaker de España tras ganar la Final Nacional de Red Bull BC One El joven de 20 años de San Pedro Alcántara se enfrentó en la batalla final al granadino Elihu (uno de los favoritos) y logró el voto unánime de los tres jueces SUR Domingo, 1 abril 2018, 12:34

Por segundo año consecutivo, La Casa Encendida se ha convertido en centro neurálgico del baile urbano durante la Semana Santa madrileña. Un plan alternativo, una procesión de “cofrades” en chándal, que ha sorprendido a los más de 1.500 devotos (y ateos) que han pasado estos días por el ciclo Red Bull BC One Camp. Tres días de workshops, charlas y competiciones de alto nivel donde muchos fieles del baile han podido aprender, bailar y saludar a sus ídolos además de mejorar ciertos trucos o recibir consejos de verdaderos bailarines profesionales.

El sábado por la tarde, todas las miradas y expectativas estaban puestas en la procesión final, la Final Nacional de la competición más importante de B-boying del mundo, Red Bull BC One. Allí, sobre el linóleo de La Casa Encendida, los 16 mejores breakers de nuestro territorio han competido en batallas uno contra uno para hacerse con el título del mejor. Esta edición pasará, además, a la historia por contar entre los 16 participantes con la primera B-Girl en llegar a la Final, la granadina B-Girl Law.

Pero ha sido Lil Dani quien finalmente ha ganado el pasaporte para la Final Internacional que este año se disputará en Zúrich el 29 de septiembre. El malagueño ha protagonizado el momento cumbre de la noche, el joven Lil Dani se ha enfrentado en la batalla final al granadino Elihu (uno de los favoritos), quien ha brillado con su templanza en el escenario y el estilo explosivo que le caracteriza pero que no ha podido superar la elegancia y suavidad sobre la pista del malagueño, que ha conseguido el voto unánime de los tres jueces Mounir, Intact y Hong10. Lil Dani, natural de San Pedro Alcántara, empezó en el mundo del break a los 8 años. Con 20 años se ha proclamado ganador de Red Bull BC One Cypher Spain y ahora tendrá que trabajar duro para la Final Internacional y parece que lo tiene claro: “Voy a entrenar como nunca porque he estado toda mi vida esperando oportunidades así y ahora que es el momento no voy a desperdiciar nada, en cuanto pase el tren lo cojo y nos vamos".

Además de la gran final, B-boy Chey, ganador de la pasada edición y uno de los B-Boys más importantes del territorio nacional, protagonizó uno de los workshops más destacados. Tanto fue así, que el extremeño tuvo que repetir al día siguiente por petición popular. Entre los internacionales han destacado el tutorial de hip hop de Clara Bajado, las clases de footwork del All Stars Mounir o la del coreano Hong10, entre otros. Aunque fue, sin duda, la inspiradora charla de superación de B-Boy REDO 'No excuses, No limits' uno de los platos fuertes del ciclo de este año.