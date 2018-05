El malagueño Álvaro Carrillo acude a la Bienal de Arquitectura de Venecia Rumbo a Venecia. Álvaro Carrillo posa con la maqueta del proyecto seleccionado en la Bienal. / Fernando González El joven arquitecto ha sido seleccionado para el pabellón español del principal encuentro internacional del sector, que hoy abre sus puertas ANTONIO JAVIER LÓPEZ Sábado, 26 mayo 2018, 00:20

La mesa de reuniones de su nueva oficina es el tablero que usaba de pequeño para jugar al pimpón en la casa de sus padres. Sobre ella descansa una maqueta que resume la migración del águila pescadora desde el norte de África hasta el norte de Europa, un viaje tomado como excusa para reflexionar sobre las relaciones entre el entorno natural y el urbano, sobre la huella del hombre en el planeta. Es 'El parlamento de la naturaleza', la propuesta del joven arquitecto malagueño Álvaro Carrillo que ha sido seleccionada para formar parte del pabellón español en la Bienal de Arquitectura de Venecia, uno de los grandes eventos internacionales del sector, que hoy abre sus puertas.

Carrillo, de 32 años, regresó a Málaga hace un año después de una década de formación y trabajo repartida entre Madrid y Sidney. Hace cinco meses instaló su estudio en una luminosa oficina situada en la calle Comedias de la capital y desde ahí ha desarrollado iniciativas como un centro para niños con autismo, la instalación arquitectónica para la intervención de Ernesto Artillo en la pasada Noche en Blanco y varios proyectos residenciales.

En su desenfadado estudio del centro histórico de la capital desgrana Carrillo la propuesta que ha sido seleccionada para el Pabellón de España en la Bienal de Venecia. «Fue una alegría muy grande, porque en la última edición el pabellón español obtuvo el León de Oro en la Bienal y había mucha expectación con la propuesta que se iba a presentar tras obtener ese premio», ofrece Carrillo.

La presencia del joven arquitecto malagueño en la Bienal de Venecia suma una nueva muesca en su prometedor currículum. No en vano, Carrillo formó parte hace tres años del equipo del estudio Fake Industries que quedó finalista en el concurso para diseñar el Museo Guggenheim de Helsinki entre más de 1.700 propuestas y en 2016 ganó el prestigioso certamen Europan junto a Gonzalo Gutiérrez y Adrián Escolano. «Intento afrontar estas experiencias no como una forma de hacer currículum, sino como una manera de armarme de cara al futuro con nuevos conocimientos. Lo que me interesa de estos proyectos es el proceso de aprendizaje que requieren y en ese sentido los afronto más como un camino a largo plazo», comparte Carrillo horas antes de tomar el avión rumbo a Venecia.

La edición de este año de la Bienal de Venecia lleva por título 'Freespace' y gira en torno a la búsqueda de «soluciones donde la arquitectura proporcione el bienestar y la dignidad a la ciudadanía de este frágil planeta». Con esa premisa, el arquitecto malagueño incluye su propuesta entre los proyectos que desde hoy se dan a conocer en la bienal.

A vista de pájaro

«He tomado como referencia el libro de Selma Lagerlof 'El maravilloso viaje de Nils Holgersson', donde su protagonista viajaba a lomos de un ganso para explicar desde el cielo el paisaje de Suecia. A partir de esa idea, el proyecto 'vuela' junto al águila pescadora, ya que fue el primer vertebrado extinguido en la Península Ibérica en los años 70 y es una especie indicadora de la acción del hombre en el planeta», sigue Carrillo.

Así, 'El parlamento de la naturaleza' plantea diversos ejemplos donde el paisaje se convierte en lugar de encuentro –y a veces, de conflicto– entre el entorno natural y la acción del hombre. Parte el viaje de la Reserva de la Bioesfera Intercontinental del Mediterráneo, que como explica Carrillo abarca desde Málaga y Cádiz hasta Tánger, Tetuán, Larache y Chefchaouen. «Estamos ante una iniciativa de recuerda la incapacidad de las fronteras convencionales para gestionar de manera integral la problemática del territorio», ofrece.

Vuela el proyecto de Carrillo sobre las «autovías eléctricas» formadas por las torretas del tendido de alta tensión, asumidas por varias especies de aves como enclaves más propicios para sus nidos que los árboles o los edificios. «Me interesan estos elementos porque son estructuras que cruzan los territorios y porque han sido asumidas por una parte del entorno natural», apostilla el arquitecto malagueño.

La huella del hombre

Sigue el águila pescadora por la M-501: «Es una carretera que declararon ilegal. Cuando la construyeron, para compensar los daños en el entorno realizaron varios nidos de primillas que habían destruido. Ahora esos nidos creados de manera artificial cuentan con seguimiento audiovisual las 24 horas a través de cámaras y programas informáticos, lo que enlaza con la reflexión sobre las posibilidades y también los riesgos de la combinación entre arquitectura, tecnología y naturaleza».

«El proceso de búsqueda y análisis ha consistido en estudiar el territorio a través de sus habitantes (tortugas moras, galápagos europeos, águilas pescadoras, cernícalos, etc.) no humanos», acota Carrillo antes de cerrar: «Como herramienta de análisis hemos utilizado el pensamiento ecosistémico, lo que ha permitido poner en relación asuntos aparentemente ajenos, haciendo visible de esta manera la complejidad del territorio y generando desde nuestro punto de vista nuevo contenido al marco del Antropoceno». Es decir, la nueva edad que atraviesa el planeta desde que el ser humano pisa su tierra.