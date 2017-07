«Mi madre me ha vestido de Spiderman desde bebé» Tom Holland. :: sur El actor inglés encarna a un hombre araña «que no sabe que es un superhéroe» y que está bajo la tutela de Iron Man Tom Holland Actor MARÍA ESTÉVEZ LOS ÁNGELES. Jueves, 27 julio 2017, 00:04

El niño de 'Lo imposible pisa fuerte. Después de ser descubierto por J. A. Bayona para encarnar al hijo que con su madre Naomi Watts debe buscar al resto de la familia tras el tsunami de Tailandia, Tom Holland (Kingston upon Thames, Reino Unido, 1996) se mete de lleno en el mundo de los superhéroes. Su presentación llegó en 'Capitán América: Civil War' vestido con gafas, pantalones y un gorro rojo. Ahora, él es el protagonista de un nuevo lanzamiento de la franquicia del hombre araña tras Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En 'Spiderman Homecoming', que se estrena mañana, cuenta con Tony Stark para asesorarle en los primeros pasos como superhéroe de un adolescente que tiene los problemas propios de la edad. Una cinta que le abre de lleno a Holland el mundo Marvel, con una segunda película anunciada para 2019 y participaciones en las próximas películas de 'Los Vengadores'

-¿Cómo consiguió el papel de Spiderman?

-Cuando me presenté a la audición, no sabía para qué personaje era. Mis agentes me decían que debía ser para Spiderman por el tipo de dialogo. Después, no supe nada de la producción durante varias semanas. Y un mes más tarde, daba por hecho que no me habían cogido. Recuerdo que pasaba el tiempo buscando noticias, tratando de averiguar si le habían dado el papel a otro actor. Un día desde Marvel un agente me dijo: «Ve a nuestra página y descubrirás quién es el nuevo Spiderman». Al ver mi foto me sentí honrado, feliz. Creo que grité y corrí por la casa de mis padres como un loco, ni lo recuerdo. Mi hermano pequeño, Harry, se asustó mucho de verme así y me dijo que lo mismo habían hackeado la página de Marvel. Asustado de que tuviera razón, llamé a mis agentes y me confirmaron que era yo. Fue una experiencia maravillosa ganar el papel de Spiderman.

-¿Qué supone para usted revivir a Spiderman para las nuevas generaciones?

-Es un sueño hecho realidad. Además, tengo la oportunidad de trabajar con Michael Keaton, uno de mis héroes. Creo que es la primera vez que tengo contacto físico con uno de mis ídolos.

-¿Es su Spiderman distinto al de Tobey Maguire?

-El mío es mucho más joven. No está integrado al universo de los superhéroes, no es un vigilante, ha caído en un mundo que desconoce. Una de las cosas más interesantes de la película es que vamos a ver a un superhéroe que no sabe que es un superhéroe. Peter no entiende sus poderes ni sus habilidades, lo que provoca muchos momentos divertidos en la cinta.

-¿Cómo describiría a Peter Parker?

-Peter Parker es cualquiera de nosotros. Hemos visto al superhéroe millonario, al científico, y ahora vemos al adolescente. Parker vive las mismas cosas que cualquier otro joven de su edad, aunque lo hace dentro de un universo diferente.

-¿Cómo es la relación con Iron Man?

-Tony Stark adopta a Parker como su pupilo y en la película exploramos esa relación con más profundidad. Robert Downey Jr añade profundidad a la narración y vamos a ver un Stark muy diferente del que hemos visto o hasta ahora en 'Los Vengadores'.

-¿Cómo se preparó físicamente para el personaje?

-Fui bailarín en mi infancia. Protagonicé la obra de teatro 'Billy Elliot' en West End (Londres). Esa formación en gimnasia y ballet me ayudó a conseguir el papel. He pasado meses ensayando caídas y saltos, giros acrobáticos en arneses, y me sentí muy cómodo con el entrenamiento recibido. Listo para interpretar el personaje.

-Ha dicho que de pequeño soñaba con ser Spiderman. ¿Cuantos disfraces ha llegado a tener?

-Treinta. Mi madre me ha vestido de Spiderman desde que era un bebé. Y nunca hubiera imaginado que podría estar sentado aquí, hablando del personaje.