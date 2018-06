Así lucirá Vicente Aleixandre en su 'Ciudad del Paraíso' Recreación del poema en la Travesía del Pintor Nogales sobre una fachada de madera. / SUR El poema que el Premio Nobel dedicó a Málaga se colocará sobre madera en la Travesía del Pintor Nogales REGINA SOTORRÍO Sábado, 16 junio 2018, 00:37

Vicente Aleixandre se quedará para siempre grabado en su 'Ciudad del paraíso'. En concreto, sobre una fachada de madera laminada en el muro de la Travesía del Pintor Nogales, entre la Alcazaba y el Palacio de la Aduana. Es el diseño elegido por el Ayuntamiento para exhibir el poema que el Premio Nobel dedicó a Málaga, tal y como pedía una iniciativa ciudadana liderada por la empresa Esirtu a finales de 2016. Por delante queda licitar el proyecto –con un plazo de ejecución de tres meses– y lograr el visto bueno de la Junta de Andalucía, al estar emplazado en un lugar protegido como Bien de Interés Cultural. Urbanismo confía en cumplir con todos los trámites antes de que acabe el año.

Los 40 versos y 300 palabras con las que Aleixandre describe con genialidad la ciudad de su infancia se serigrafiarán al final del muro, en la parte más amplia de la pared que salva el desnivel entre el Paseo Don Juan Temboury y Pintor Nogales. El enfoscado actual, «muy deteriorado», como señala el informe de Urbanismo, se cubrirá previamente con una fachada ventilada de madera laminada que ocupará toda la travesía, desde Alcazabilla hasta la curva con la calle Guillén Sotelo. El proyecto está presupuestado en 73.189 euros.

Se persigue así «dotar de mayor calidad» a este espacio, «acorde al entorno donde se inserta», un lugar de paso diario para cientos de turistas y malagueños entre dos de los principales atractivos de la ciudad: el Museo de Málaga y la fortaleza árabe.

Lo importante, los versos

El reto de los técnicos municipales era diseñar un marco adecuado para un poema extenso que no puede dividirse ni alterarse en su forma. Tiene que exhibirse tal cual se concibió. El objetivo es que contribuya a realzar la imagen de la ciudad a través de las palabras de unNobel y, para ello, lo prioritario es que sea fácilmente legible. Por eso, se opta por una tipografía sencilla y por un encuadre discreto. «Lo importante aquí es el poema. Hay que ser respetuoso, no se puede jugar con él. Esa es la obra de arte, no necesita de ningún adorno arquitectónico más», defiende el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares. Lo mismo opina Mariano Vergara, el abogado malagueño que capitaneó la petición ciudadana. «Es muy neutro, muy elegante y sobrio. Le da al poema la importancia que tiene», mantiene.

Con los plazos previstos, el poema verá la luz en la vía pública dos años después de que numerosas personalidades de la cultura apoyaran sin fisuras esta propuesta. Escritores como Antonio Soler, Luis Alberto de Cuenca, Antonio Garrido Moraga, Alfredo Taján y Antonio Gómez Yebra; gestores como Salomón Castiel, director de La Térmica, y Juan Carlos Ramírez, gerente de la OFM; y Academias como la de Bellas Artes de SanTelmo y la de Ciencias, sumaron sus nombres inmediatamente a la petición.

El alcalde, Francisco de la Torre, salió al paso de las 200 adhesiones (a través de change.org) logradas en apenas una semana con un tuit: «Acabo de contactar con M. Vergara para contarle que apostamos por esta iniciativa. Ya estamos en ello».

03:18 Vídeo.

Las letras conquistan así un espacio en Málaga con los versos que Vicente Aleixandre escribió sobre el lugar donde se crió. «Por aquella mano materna fui llevado ligero / por tus calles ingrávidas. Pie desnudo en el día. / Pie desnudo en la noche. Luna grande. Sol puro. / Allí el cielo eras tú, ciudad que en él morabas. / Ciudad que en él volabas con tus alas abiertas». Ciudad en la que, ya para siempre, estará grabado su nombre. Literalmente.