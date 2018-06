Cuando Lope de Vega estrenaba en Málaga de Anton van den Wyngaerde de la Plaza Mayor de Málaga SUR Historia Los famosos corrales no protagonizaron el Siglo de Oro en la ciudad, sino las casas de comedias. La iglesia fue la empresaria de aquellos pioneros teatros, que incluso disponían de ambigú y 'palomitas' FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Domingo, 17 junio 2018, 18:35

Era el acontecimiento que toda la ciudad esperaba. Cuando el teatro volvía a abrir sus puertas y llegaban las compañías de cómicos no había duda de que el invierno quedaba atrás. El Siglo de Oro no sólo fue el de los grandes autores. También fue una época dorada para el público, que abarrotaba los aforos y aplaudía con fervor las representaciones de reconocidos dramaturgos, como Tirso De Molina o Lope de Vega, a los que entonces nadie tildaba todavía de clásicos. «La afición por el teatro en Málaga era impresionante porque, para aquellos habitantes del siglo XVI y XVII que trabajaban de sol a sol, los días de fiestas y estos espectáculos suponían su principal evasión», señala Carmen González-Román, investigadora y profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la UMA, que acaba de publicar 'Las casas de comedias de Málaga', que reconstruye los principales escenarios de la época en la capital. Lo que supone toda una novedad ya que hasta ahora se pensaba que solo había existido un local.

«La historiografía había sostenido la existencia de un único establecimiento definido de forma general como corral de comedias de Málaga, pero a lo largo de aquellos dos siglos llegaron a funcionar dos espacios que estuvieron vinculados al Hospital de la Caridad», explica la experta, que señala además una singularidad de estos teatros malagueños: frente a la habitual denominación como corrales, aparecen citados repetidamente en la documentación de la época como «casas de comedias». «En esto la ciudad tenía su propia idiosincrasia», apunta González-Román que no solo reconstruye la actividad de la Casa de Comedias Vieja (1514-1676) y de su sucesora, la Casa de Comedias Nueva (1676-1755), sino que, pese a la inexistencia de imágenes -dibujos o grabados- de aquellos teatros, ha logrado también recrear el aspecto visual, dimensiones, escenarios y aforos de ambos edificios en base a las especificaciones de las obras allí representadas y de las descripciones en los registros oficiales.

El teatro más antiguo se situó en un inmueble cercano a lo que hoy es la calle Bolsa, que fue remodelado como espacio escénico por la Hermandad de la Caridad que regentaba el hospital del mismo nombre. De esta forma, la Casa de Comedias Vieja formaba parte del conjunto sanitario, pero contaba con sus propios accesos. Así, la Iglesia fue la empresaria teatral de la época, aunque su motivación no fue terapéutica o social, sino económica. «Se trató de un modelo muy habitual en la Península ya que este tipo de hospitales atendía a pobres y enfermos por caridad, por lo que la manera de conseguir ingresos para pagar los tratamientos y medicinas era regentando una casa o corral de comedias», explica Carmen González-Román, que añade que el procedimiento solía ser el arrendamiento del local a particulares que se encargaban de la contratación de las compañías. Aunque la propia hermandad e incluso el obispado vigilaban las obras que se representaban y el cumplimiento de la moral en el local. Y no eran pocas las polémicas que se originaban.

Gráfico. LA MÁLAGA DE LOS CORRALES DE COMEDIAS

Los éxitos de la 'cartelera' malagueña no eran las obras de capa y espada, sino las comedias de santos, que retrataban las vidas y milagros de figuras religiosas. Y aunque lo parezca, no eran piezas de humor, sino que bajo el término 'comedia' cabía todo. De la tragedia a lo que hoy entendemos como comedia, aunque entonces se utilizaba con el mismo uso y frecuencia que hoy decimos 'teatro'. Estas obras de santos solían incluir escenas de vuelos y levitaciones, así como desapariciones bajo el escenario o tras el decorado trasero. «Hoy nos parecerían unos trucos muy rudimentarios, pero eran los efectos especiales de la época y fascinaban a los espectadores», señala la autora de libro, que ha documentado la representación en la Casa de Comedias Vieja de 'Santa Juana' (1616), de Tirso de Molina; 'La aurora del Sol Divino' (1637), de Francisco Jiménez Sedeño, e incluso una obra de temática local, 'Nuestra Señora de la Victoria y Restauración de Málaga' (probablemente en 1672), en la que el autor Francisco de Leiva y Ramírez de Arellano retrataba la toma de la ciudad por los Reyes Católicos gracias a la intervención de la virgen. Una comedia muy aplaudida y de la que incluso hay constancia de su representación en Madrid.

Tomando como referencia estas obras, junto a otras de Lope de Vega ('El sastre del Campillo' y 'El niño inocente de la guardia o El segundo Cristo'), Carmen González-Román ha realizado una lectura teatral de estas comedias frente a la habitual interpretación literaria o filológica. «Estas piezas no se escribieron para ser leídas como hemos hecho desde la perspectiva contemporánea, sino para ser representadas y por ello los autores visualizaban la pieza introduciendo muchas acotaciones y indicaciones a los actores ya que tenían en mente las posibilidades de la puesta en escena», explica la experta que ha realizado una reconstrucción arquitectónica y escénica de aquellas pioneras casas de comedias, que repetían la estructura de los corrales con forma rectangular, un patio que servía de aforo para el pueblo, mientras que los balcones y ventanas -'camarines'- que se distribuían en torno al espacio central era ocupado por la clases nobles. Al fondo se asomaba un escenario o tablado, en el que la 'fachada' -la pared trasera que hoy denominamos decorado- permitía colocar las 'apariencias' o elementos para ambientar la obra, como pinturas de reyes o de personajes, árboles, nubes y cualquier otro atrezzo.

Las obras comenzaban a las cuatro de la tarde -había que aprovechar la luz solar- y no era extraño que al público se le despertara el hambre, por lo que a un lado del patio contaban con el 'aposento', un primitivo ambigú en el que se vendían las 'palomitas' y los refrescos de la época: turrón y agua. «Además existía una moral muy estricta por lo que los hombres entraban por una puerta y las mujeres por otra para evitar que coincidieran en los accesos y el recinto», señala la investigadora. El Cabildo establecía el precio de las entradas y aprobaba las obras, mientras que el comportamiento en estos espacios no pocas veces despertaba las críticas del obispado. No obstante, el negocio funcionaba lo suficientemente bien como para que el Hospital de la Caridad pudiera subsistir -sus principales ingresos procedían de la actividad teatral-, por lo que la propia Hermandad adquirió un nuevo solar para construir lo que podríamos considerar el primer teatro de Málaga concebido como tal, la Casa de Comedias Nueva, ya que su 'hermano mayor' fue una adaptación del inmueble preexistente.

También acróbatas

El nuevo espacio teatral pasó al ámbito de lo que hoy es calle Strachan, aunque la fachada exterior y el acceso se realizaba desde la desaparecida vía del Desengaño, que se situaba a la espalda. Así, los silbidos y aplausos a los actores se trasladaron en 1676 a la nueva ubicación. La mudanza fue casi paralela a la llegada de los Hermanos de San Juan de Dios para gestionar el hospital. Y del teatro. La nueva etapa de la Casa de Comedias Nueva tuvo una larga vida hasta mediados del siglo XVIII con estrenos del mismísimo Calderón de la Barca ('Antes de todo es mi dama') e incluso la presencia de otros espectáculos, como retablos de títeres y funciones de acróbatas y saltimbanquis que solían ser de procedencia italiana. Pero también de allí, concretamente del Vaticano romano, llegaban órdenes que censuraban duramente el teatro y ordenaba el cese de toda actividad escénica. «So pena de excomunión mayor», rezaba el edicto de 1689 que, durante un tiempo, puso siete llaves a la casa de comedias.

Aquella reprobación eclesiástica, que se unía a los reparos de la propia diócesis que tampoco solía ser partidaria de estas representaciones, fue paralela a un paulatino control municipal de la actividad teatral hasta el punto de que a mediados del siglo XVIII el Ayuntamiento asumió por completo su gestión y ocupó el sitio que hasta entonces había desempañado la Iglesia. «De hecho, hubo mucho debate sobre el cierre de la Casa de Comedias Nueva ya que los sacerdotes veían actitudes pecaminosas no solo en las actuaciones de los cómicos, sino también en el peligro que suponía que hombres y mujeres compartieran un lugar tan reducido... la imaginación al poder», relata con humor la investigadora, que recuerda el nombre del obispo con el que el telón bajó definitivamente: Juan Eulate Santa Cruz. Con su decisión acabó una época. La del Siglo de Oro y las Casas de Comedias de Málaga. Pero como dice la máxima teatral, el espectáculo continuó.