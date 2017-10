La vuelta al mundo de Pablo Aranda tiene cuento El escritor Pablo Aranda, un viajero incansable que invita a los más jóvenes a recorrer el mundo en su nuevo libro. / Fernando González ‘De viaje por el mundo’, un atlas para niños que recorre los cinco continentes a través de relatos breves salpicados de humor, leyendas y tradición literaria FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 4 octubre 2017, 01:24

Es de los mochileros. De los de recorrer el mundo preferiblemente en tren, autobús o andando, aunque el avión también le ha llevado a sitios recónditos. Ha peregrinado un par de veces por Asia con destino a la India y China, pasando por Rusia. También se ha pateado África. Y hasta hizo la Málaga-Dakar, aunque sin más neumáticos que las suelas de sus zapatillas. Para esta entrevista se ha traído unas New Balance que se ven cariñosamente usadas y una camiseta bastante nueva con dibujos de elefantes en fila en la selva. Aunque si te fijas en la ilustración, un paquidermo ha sido sustituido por uno de esos gigantes acorazados que aparecen en la batalla sobre el hielo con la que arrancaba ‘El imperio contraataca’. El vestuario de Pablo Aranda (Málaga, 1968) es el espejo de este escritor que ha unido su pasión por zapatear otros países con su reconocible humor travieso en ‘De viaje por el mundo’ (Anaya), un atlas para niños en el que invita –incita– a recorrer los cinco continentes a través de cuentos y de un glosario con datos tan prácticos como curiosos. «Ha sido un reto divertido», reconoce el también autor de los libros infantiles ‘Fede quiere ser pirata’ y ‘El colegio más raro del mundo’.

La lluvia de flores amarillas del fantástico Macondo, el regalo envenenado del caballo de Troya o el capitán Cook y su encuentro con los canguros en Australia protagonizan algunos de los relatos, que están ilustrados por Ximena Maier. Textos y dibujos tratan de «despertar la curiosidad» del joven lector y han permitido que Aranda cumpla uno de sus sueños. «Yo siempre quise ser reportero de viajes y, aunque he escrito reportajes, éste es mi primer libro viajero», explica el autor, que no sólo es capaz de radiografiar de forma singular otras culturas, sino que su mirada curiosa y divertida también ha retratado como nadie el espíritu de los barrios de Málaga en una serie de viajes interiores que hizo por la capital y que publicó SUR.

'De viaje por el mundo' Autor Pablo Aranda. Con ilustraciones de Ximena Maier Atlas infantil Editorial Anaya. 96 páginas. España. 2017. Precio: 15 euros. El libro llega a las librerías el jueves 5 de octubre

No obstante, no todo ha sido coser y cantar, viajar y escribir con este atlas. «Es el libro que más me ha costado, porque es el que me ha requerido de una mayor investigación», reconoce Pablo Aranda, que ha buscado identificar a cada país con un cuento, lo que a veces tiene su complejidad. «Hay leyendas fascinantes por el mundo, pero muchos de estos relatos son demasiado trágicos, por lo que he intentando darles la vuelta y adaptarlos, sin traicionar su espíritu», explica el escritor que, por ejemplo, sin caer en el humor negro le da su toque divertido a las ansias asesinas del emperador de Samarcanda en el cuento que abre el viaje a Uzbekistán.

Muchas de las lecturas del joven Pablo Aranda, que soñaba con viajes y aventuras, de mayor también están presentes en este libro, que incluye homenajes a ‘El libro de la selva’ (India) o ‘El gaucho Martín Fierro’ (Argentina). Tampoco faltan Cervantes y su «loco bueno» Don Quijote a la hora de hablar de España que es el país que abre este viaje internacional por 22 naciones. «Nos cuesta reconocerlo, pero es nuestra imagen más internacional», se pone serio el escritor, que rescata una reciente lista de lectura ‘obligatoria’ de ‘The Guardian’ que situaba esta obra inmortal de nuestra literatura como la primera de las imprescindibles que había que leer. «Un puesto que ni siquiera le dan aquí en España cuando se hacen esas mismas listas», lamenta el autor de ‘El protegido’ y ‘El orden improbable’, que asegura que en el personaje de Alonso Quijano atrapa el carácter del individuo. «Ahí está todo», subraya.

Para este reportaje nos hemos venido con el libro ‘De viaje por el mundo’ hasta el Museo Aeronáutico de Málaga, donde los aviones retro recuerdan viajes antiguos como los del principito piloto Saint-Exupery, que por supuesto no falta a la hora de hablar de una Francia de ‘oh, la, la’. «Éste fue el primer cuento que escribí para el libro», señala Aranda que desde la escalerilla de un avión al que se ha subido para hacerse unas fotos contempla este atlas como una «travesura tierna» que muestra a los lectores más jóvenes que el mundo es mucho más amplio que el que nos rodea cada día y que «no estamos solos».

Jugarse la vida

«Es un libro positivo que invita a visitar países con una mirada desprejuiciada, aunque sin ocultar la realidad», explica el autor que viaja en un salto a Irán, donde impera el machismo. «Les cuento que las mujeres tienen menos derechos que los hombres y, a la vez, que es uno de los países del planeta que acoge a más refugiados», ilustra el escritor que también incluye en la obra numerosas curiosidades y apuntes prácticos y algún dato sorprendente. Como que en Rusia también son muy aficionados a la ensaladilla rusa y que la toman especialmente en el menú de Nochevieja como si fueran las uvas. Aunque allí la llaman ensaladilla Olivier por el cocinero que la popularizó.

Aquello lo aprendió cuando atravesó este gigantesco país y descubrió que guardaba tantos misterios en su interior como sus famosas muñecas matrioshkas. Entonces, solo usaba los aviones para llegar a un sitio lejano y desde allí seguir la ruta terrestre hasta donde le llevaran sus piernas o los railes del tren. Ahora, con un par de peques en casa, de 9 y 11 años, es más de maletas de cabina y destinos menos exóticos. «Aunque ahora tampoco me jugaría la vida, viajando a Mauritania o países así», admite el escritor, que vuelve a las librerías mañana, jueves 5 de octubre, con la travesura ‘De viaje por el mundo’. Un libro que, eso sí, llega «empíricamente testado», después de haber pasado el filtro de sus propios hijos. Un jurado exigente. «Si no les gusta, mis niños no se cortan», reconoce con una sonrisa.