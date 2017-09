«Cómo vas a vivir la vida si ni siquiera eres capaz de llamar cáncer al cáncer» Los promotores de 'Un abrazo a la vida' buscan financiación para un libro que recoge los diarios de la malagueña Rocío Alfaro, víctima de la enfermedad ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Lunes, 18 septiembre 2017, 20:52

«Todos los días me ataba los cordones y seguía caminando». Era la filosofía de Rocío Alfaro, una malagueña víctima del cáncer que afrontó sus últimos meses con «alegría e ilusión». Cuando a Rocío Alfaro Calvo le diagnosticaron el cáncer que se había extendido hasta sus huesos, decidió que la enfermedad no iba a dejarla sin vida. «Tengo cáncer. Me lo diagnosticaron hace cuatro años. Es una enfermedad grave. En mi caso, incurable». Es la carta de presentación del blog que Alfaro decidió crear, 'Rocío cuenta'. Un diario personal en el que quería transmitir una idea: «Cómo vas a vivir la vida al cien por cien si ni siquiera eres capaz de llamar cáncer al cáncer».

'Un abrazo a la vida' es un libro que ordena las ideas y pensamientos de Rocío Alfaro. Una vez logrado el primer objetivo de 3.500 euros que garantizaba la publicación, la familia de Rocío y la editorial Libros.com pretenden llegar aún más lejos. Una campaña de 'crowdfunding' se marca un segundo objetivo de 8.000 euros, que permitiría editar una mayor cantidad de ejemplares y «llegar a más personas». Los beneficios del libro, adelanta la familia, serán donados.

«El cáncer ha añadido nuevos momentos estupendos a mi vida», se sinceraba Alfaro. Esposa y madre de tres hijos, vecina de Mijas, dedicó su vida a ayudar a los demás -era trabajadora social- en diferentes instituciones públicas y privadas. «Un día vio desaparecer el suelo bajo sus pies y en vez de caer al vacío decidió construir un nuevo suelo para vivir», explican desde su editorial, Libros.com, que utiliza el 'crowdfunding' para financiar todas sus publicaciones.

Sus blog empezó en forma de agradecimiento a aquellos que la atendían y siguen levantando el ánimo de muchoss. «Escribe lo que sientes, lo que vas viviendo porque quizás le pueda servir de ayuda a otras personas que pasen por lo mismo y, así, yo también aprenderé», le dijo uno de sus médicos. En enero de 2018 se cumplirá un año de su fallecimiento. En su web, se puede apoyar la inciativa desde 20 euros para mantener vivo su legado. «La vida que tenemos es la que debemos vivir, y el tiempo que se desperdicia en cosas inútiles son pequeños».