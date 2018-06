El Torres, «perplejo» tras su nominación a los premios 'Oscar' del cómic

Se imaginaba escribiendo una historia sobre 'Spiderman' que revolucionaria al personaje y que acababa logrando una candidatura al premio Eisner, los 'Oscar' del cómic norteamericano. Como guion suena de película, aunque Juan Antonio Torres se queda con el argumento que le ha escrito la realidad que, una vez más, supera a la ficción. «Al final ha sido por donde menos me lo esperaba y estoy perplejo», confiesa El Torres sobre su nominación a los galardones mas importantes de la industria estadounidense del cómic con la novela gráfica 'Los fantasmas de Gaudí', que con su arriesgado retrato del arquitecto catalán desde el género del misterio y el 'thriller' ha sido seleccionada en la categoría de mejor edición estadounidense de un tebeo extranjero.

El próximo 20 de julio se conocerá si el guionista malagueño y el dibujante Jesús Alonso Iglesias obtienen este galardón durante la celebración de la Comic-Con de San Diego (California), después de que esta obra ya obtuviera el premio del Salón del Cómic de Barcelona 2016. Mientras, El Torres no para de seguir inventado. Anda con su cómic sobre Galdós; está a punto de publicar en EE UU 'Fantasmagorías', que se ambienta en la época victoriana; en Italia van a lanzar un 'Conan' guionizado por el malagueño, y ultima el 'remake' de 'Nancy in Hell', la historia de la animadora de la motosierra, que además ha captado el interés de una productora norteamericana para llevarla al cine. «A ver si esta adaptación me saca de pobre, porque la de los tebeos es una industria paupérrima», comenta con humor.