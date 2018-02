Lorenzo Silva: «La Guardia Civil es la peor pagada y el independentismo le ha hecho un favor retributivo» Lorenzo Silva, ayer, en la Biblioteca Emilio Prados de El Palo. / Ñito Salas El escritor presenta en Málaga su libro de relatos ‘Tantos lobos’ y anuncia que prepara nueva novela sobre el agente Bevilacqua para mayo FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 22 febrero 2018, 00:36

Después del duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, el personaje que más ha hecho por el tricornio es sin duda el escritor Lorenzo Silva. Precisamente, por quitarle severidad y caspa a ese tricornio con la pareja de investigadores beneméritos formada por el subteniente Rubén Bevilacqua, familiarmente conocido como ‘Vila’, y la sargento Virginia Chamorro, que cumplen precisamente dos décadas de pesquisas literarias desde la publicación de la primera novela, ‘El lejano país de los estanques' (1998). Veinte años y nueve libros que han contribuido a humanizar la imagen del cuerpo, que también se ha ganado el respeto con su defensa de la legalidad en la reciente crisis catalana.

Una actuación que, junto a la de la Policía, ha contrastado con la de los Mossos d’Esquadra que, para más inri, perciben mayores sueldos. «La guardia civil es la peor pagada y el independentismo le ha hecho involuntariamente un favor retributivo», aseguró a SUR Lorenzo Silva, que abogó por esa mejora en los honorarios de los guardias. El escritor pasó ayer por Málaga para participar en la Biblioteca Emilio Prados en los Encuentros con Autores y presentar su último libro, ‘Tantos lobos’, en el que reúne cuatro relatos protagonizados por su pareja de sabuesos.

«Estas historias tienen como eje a Caperucitas que caen la trampa el lobo», explicó el autor de ‘El alquimista impaciente’ y ‘Los cuerpos extraños’, que plasma asesinatos en los que asoman la cara oculta de las redes sociales, la violencia machista o el acoso escolar. Un retrato de nuestra sociedad más reciente que, aunque para Lorenzo Silva no es especialmente destructiva, si que evidencia una «realidad incómoda» por su «inclinación a ser violenta con personas vulnerables, especialmente mujeres jóvenes y niñas».

'Tantos lobos' Autor. Lorenzo Silva. Relatos de la serie Bevilacqua. Editorial. Destino. 192 páginas. España. 2017 Precio. 18 euros.

En estos relatos, los avances tecnológicos en la investigación de crímenes vuelven a estar presentes, como lo ha estado en toda la saga de Bevilacqua y Chamorro, a través de cuyos casos se puede ver la evolución del trabajo policial en nuestro país y, particularmente, en la Guardia Civil en las últimas dos décadas. «La tecnología está presente y da pistas, pero por si sola no resuelve los casos sin un investigador criminal», aclara Lorenzo Silva que echa la vista atrás para recordar que el origen de esta serie negra está entre el «verano del 94 y del 95» –no lo recuerda bien–y en un crimen que dejó en la nevera.

«Casi subversivo»

«Pero entonces no me imaginé a estos investigadores», reconoce el autor que añade que la pertenencia a la Guardia Civil de sus protagonistas también tuvo su componente de casualidad ya que vino dada por la propia historia del crimen que ocurría en una zona rural, donde la competencia es de la Benemérita. «Fue entonces cuando pensé que construir un héroe literario de novela negra y que fuera Guardia Civil me parecía casi subversivo», reconoce el escritor de ‘La flaqueza del bolchevique,‘ y ‘Recordarán tu nombre’, que compuso esta singular y «novedosa» pareja formada por el entonces sargento Bevilacqua, que no era ‘hijo del cuerpo’ y tenía estudios universitarios, y la cabo Chamorro, que surgía de la reciente incorporación de la mujer a las filas beneméritas.

Desde entonces ambos han resuelto numerosos casos y han subido en la cadena de mando, aunque sin abandonar la calle. Pese a que Vila se queja de que ya está viejo para esto. «Tiene mucho de coquetería para que le digan lo contrario», reconoce Lorenzo Silva, que añade que el personaje se «moriría en una oficina». Por ello ya ultima la nueva novela sobre la pareja de investigadores, que será la décima y de la que solo avanza que se publicará en mayo.

Una novedad editorial que no anunciará en redes sociales, después de que hace unos meses Silva anunciara su retirada de estos canales en los que entró para comunicarse con los lectores, pero que abandonó por el excesivo «ruido». «Estoy muy bien así y no dejado de estar conectado con el mundo», sentencia el escritor.