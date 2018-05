Romain Puértolas: «Como soy un 'best seller' me consideran una mierda. Y me rebelo» Romain Puértolas, ayer, en la terraza de su casa de Málaga. / Ñito Salas El escritor y exinspector de policía francés afincado en Málaga lleva su humor a la novela negra con 'Todo un verano sin Facebook' FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 16 mayo 2018, 00:56

Escribe mirando al mar. Desde una de las montañas de la zona Este de Málaga. Una vista que despierta su buen humor. Porque sus novelas tienen precisamente eso. Ingenio, ironía y chispa. Debutó con la tierna y divertida 'El increíble viaje del faquir que se quedó atrapado en un armario de Ikea' (2013), cuyo éxito permitió a este exinspector de policía dedicarse a lo que más le gusta: escribir. Romain Puértolas (Montpellier, 1975) cambió de vida, se mudó al Mediterráneo con su familia y se conjuró para evitar las novelas policíacas. Pero cuando imaginó a la detective Agatha Crispies cambió de opinión y llevó su particular mirada socarrona al género negro con ' Todo un verano sin Facebook', que acaba de publicar para regocijo de sus miles de lectores. Un libro en el que su protagonista defiende precisamente que no existe la «subliteratura». «Como soy un 'best seller' me consideran una mierda, pero si vendes diez ejemplares eres un genio. Y me rebelo contra eso», asegura el autor francés de origen español.

Puértolas aboga por la «democracia de todos los géneros» y sostiene que «todo es literatura». «Cualquiera tiene derecho a decir que le gusta o no un libro, pero no a afirmar si es literatura o no lo es», señala el también autor de 'La niña que se tragó una nube tan grande como la torre Eiffel'. Ahora ha regresado a las librerías con 'Todo un verano sin Facebook', la historia de una inspectora de policía negra y entrada en kilos de la pequeña localidad de Nueva York (Colorado) que tiene que investigar un asesinato en la América profunda, en la que no solo se enfrenta al misterio, sino también el sheriff McDonald, un blanco supremacista.

'Todo un verano sin Facebook' Autor. Romain Puértolas Editorial. Grijalbo. 401 páginas. España. 2018. Precio. 17,90 euros.

«La novela tiene un mensaje de tolerancia y aceptación de uno mismo, ya que la protagonista llega a un pueblo en el que impera el machismo y el racismo», asegura Romain Puértolas que, pese a jugar con las claves de la novela negra, ha escrito un relato criminal «con muchos colores». Tras vivir la vida policial en primera persona, comprobó que los libros y las películas nunca reflejaban la realidad de la profesión, por lo que se había propuesto no tocar nunca el género. «Hasta que apareció Agatha Crispies y todo cambió porque es diferente y tiene mi toque de locura», indica el escritor que, con humor, homenajea a la mítica reina del crimen, la escritora Agatha Christie, que tantas horas de lectura le regaló en su juventud.

El cine francés ha adaptado su primera novela, 'El increíble viaje del faquir, que se estrena a final de mayo

La protagonista de 'Todo un verano sin Facebook' homenajea a la reina del crimen, Agata Christie

De hecho, el autor francés confiesa que 'Todo un verano sin Facebook' tiene la «atmósfera de '10 negritos'», en la que los personajes no podían salir de una isla tras el asesinato de uno de ellos. «Aquí están encerrados en un pueblo remoto que no tiene cobertura de Internet, por lo que el criminal es uno de ellos», avanza Puértolas que admite que, pese a sus reticencias iniciales, ha «disfrutado» con esta novela y con su protagonista. Tanto que incluso acaba de concluir la segunda parte, 'Todo un invierno sin Facebook', en la que la singular Agatha tiene que resolver otro caso en la lejana y fría Alaska. «Me lo pasé tan bien, que he querido irme de nuevo con ella», avanza el escritor que confiesa que no es de los que está todo el día mirando las redes sociales. «Puedo vivir todo un verano... y un invierno sin Facebook», confiesa con humor.

Debut como actor

Esta serie negra con humor no será la única que tenga continuidad, ya que la primera novela de Puértolas, 'El increíble viaje del faquir que se quedó atrapado en un armario de Ikea', se ha adaptado a la gran pantalla en Francia, donde se estrena el próximo 30 de mayo. «Estoy deseando que llegue la 'première' la semana que viene en los Campos Elíseos de París», reconoce el escritor que se ha vinculado a esta producción como guionista y actor. «Es un pequeño papel... pero se me ve más que a Hitchcock en sus películas», bromea el escritor que se muestra encantado con esta versión cinematográfica que protagoniza la estrella de Bollywood, Dhanush, y ha dirigido Ken Scott ('Starbuck').

«El cineasta ha hecho un trabajo maravilloso porque se ha quedado con la magia y el mensaje de la novela», señala Romain Puértolas que de una forma tierna y fantástica retrata de fondo' la inmigración clandestina, una realidad que vivió muy de cerca cuando trabajaba como policía en París. El escritor no se quiere desprender tampoco del entrañable faquir de esta novela y por ello avanza que ya tiene escrita una segunda parte –aún por publicar– y está ahora mismo con la tercera. Una trilogía que se puede considerar incluso tetralogía si unimos la casa en la que Puértolas vive en Málaga. Se llama 'Villa Fakir'.