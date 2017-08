«Rezo para que se muera tu esposo»

El fuego que abrasó a Granados y el triángulo de los Schumann

«Es mi cariño fuego que no lo apaga ni el mismo que lo ha encendido, cuanto más se le separa de la que le da alimento, más se enciende y se enciende», escribe Enrique Granados a Amparo Gal, ‘Titín’, el amor de su vida y futura madre de los seis hijos del compositor catalán. Solo se conservan un puñado de cartas de Granados, único español en la lista de Pahlen, en las que requiebra a su amada con dulzura. «Si sintieras lo que yo siento dentro de mí, verías lo delicioso que es quererte como te quiero», escribe el músico que se despide de su amada con un sentido y premonitorio «Tuyo hasta morir». Y juntos morirían años después de la redacción de la emotiva carta, al regreso de un viaje a Estados Unidos para el estreno de ‘Goyescas’, cuando el barco en el que navegaban entre Folkestone y Dieppe, el Sussex, fue torpedeado por los alemanes, el 24 de marzo de 1916.

Robert Schumann sufrió también ese arrebatador y ardiente fogonazo amoroso en la pasión que sintió por Clara Wieck, un amor atormentado y jalonado de dificultades. «Contigo quisiera jugar como juegan los ángeles, a través de las eternidades...», escribe él. «Te amo más con cada minuto que pasa (...); ‘solo’ vivo en ti», le responde Clara antes de que todo se enrarezca con la irrupción en sus vidas de Johannes Brahms. Un talentoso ciclón en el que Schumann ve al nuevo Beethoven y por el que Clara se deja arrastrar en un tóxico torbellino. Un insano triángulo en el que Schumann, cada vez más desvalido y agónico, enloquece de celos atado a una cama. «Ojalá Dios me dejara repetirte que me muero de amor por ti. Más no puedo decirlo a causa de las lágrimas», le escribe a su amadaClara.