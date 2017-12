¿Qué pasaría si internet dejase de existir? Rocío Gaspar, Roberto Martín y Tania Cañas, en la presentación de ‘Náufr@gos’, en librería Luces. / Álvaro Cabrera Roberto Martín presenta ‘Náufr@gos’, un proyecto literario experimental que lleva el mundo digital al papel FERNANDO TORRES Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:27

Se ha ido la luz. Las redes sociales, recipientes de los infinitos desahogos de la sociedad moderna –insignia de varias generaciones–, se han convertido en páginas en negro. El colectivo tecnológico se enfrenta a un vacío hipotético en el proyecto de literatura experimental propuesto por el periodista Roberto Martín, que pretende llevar el mundo digital al papel en ‘Náufr@gos, una novela en la Red’. El autor presentó ayer su obra en la librería luces, protagonizando un acto rodeado de seguidores y que contó con la participación de las periodistas Rocío Gaspar y Tania Cañas –Pase de Prensa y Grupo Vértice respectivamente–.

El argumento de ‘Náufr@gos’ no es lo único con lo que Martín trata de romper los esquemas. El autor explicó que su libro narra las vivencias de tres personajes y está dividido a su vez en tres actos, «una manera de encajar estilos diferentes» como son el lenguaje ‘tuitero’ y el ‘bloguero’, que salpican las páginas. Pero, a pesar de la innovación, la obra alberga una historia de amor y de superación en la que la caída del sistema digital, además de ser una parte importante de la narración, se convierte en un escenario sobre el que los personajes se mueven.

El autor interviene varias veces en la novela para romper con la cuarta pared

Además del trío principal hay un cuarto protagonista encargado, precisamente, de romper la cuarta pared y dirigirse al lector en primera persona. Se trata de ‘El autor, un servidor’, una forma ácida mediante la cual Martín reflexiona sobre la narrativa del momento. Al final del libro hay una página extra de este personaje omnisciente:«La escribí después de haberme tomado dos tequilas para celebrar que había terminado».

«A veces he escrito cosas que no sé de dónde han salido», dijo, satisfecho de haber creado un pequeño universo en el que los personajes cobran un carácter propio y le llevaron por dónde «sólo ellos saben». Así, los asistentes al área de conferencias de la Librería Luces –que se llenó–, escucharon los secretos de la producción literaria de Martín: «Empecé a trabajar la idea en un parón laboral, y al principio no me cundió nada; me ha llevado siete años terminar el proyecto».

Personajes como Matías Prats o Luis Piedrahita han apadrinado el proyecto experimental

Este experimento literario ha llegado a diferentes personajes públicos como el presentador de informativos Matías Prats o el humorista Luis Piedrahita, que han participado apadrinando la idea.

Durante la presentación, Gaspar recordó que se trata de la primera novela del periodista, que cosecha varios premios audiovisuales. Por su parte, Cañas invitó a todos los presentes «a naufragar con los personajes de la historia».