Kris León: «He hecho una odisea hacia la luz» Kris León trajo su experiencia en el mundo literario de Madrid. / F. Silva La malagueña Kris León presenta su nuevo libro de poesía, ‘Monstruoso amor’ IVÁN GELIBTER Jueves, 1 marzo 2018, 00:13

Kris León (Málaga, 1990) es una de las referencias locales del «mundillo», como ella misma lo define, de los micros abiertos;una actividad que a priori podría ser minoritaria, pero que cada semana reúne a decenas de fieles para escuchar poesía y música en varios locales de la ciudad. Pero además, esta periodista acaba de publicar su segundo libro de poesía, ‘Monstruoso amor’;que supone haber alcanzado una fase más en su vida.

La escritora y periodista aborda en su nuevo volumen de versos la búsqueda del amor y de la identidad

«Aunque parezca que es un libro que habla solo de amor, no es tan así. Habla del amor romántico, de una historia de amor; pero también habla de la búsqueda del amor por una misma, de la búsqueda de la identidad, y sobre todo de buscar tu propio lugar en el mundo. Parte de esa rabia interior que se siente al estar perdida en la vida, de no saber hacia dónde dirigirte. All final todo explota y estalla y llega la paz, la tranquilidad», explica.

Mientras que su anterior título, ‘Animal de deseo’, se centraba en unos años de su vida muy concretos en los que yo tenía que sacar «mucha furia», ahora todo ha cambiado. «Es una odisea hacia la luz es una búsqueda incansable; una búsqueda incansable para que pueda llegar la calma, y encontrarme conmigo misma», añade.

Además de estos dos títulos publicados, Kris León dedica buena parte de su tiempo a organizar actividades culturales relacionadas con la música de autor y la poesía. «Siempre ha sido un poco complicado vivir de escribir poesía. De todas maneras, creo que últimamente sí que es verdad que hay más posibilidades; me parece que la gente joven quizá está más volcada en la poesía. Las redes sociales están ayudando un poco; se está escuchando hablar más de ello, de poetas jóvenes… tiene su parte buena y su parte mala, porque también de esas redes sociales y de esa poesía joven hay que saber sacar lo que vale la pena y lo que no. Pero bueno, eso es cuestión de cada cual, aunque es evidente que está facilitando que salgan cosas nuevas», relata.

Poquito a poco

Aún así, admite que es muy complicado que el público conozca a un poeta joven en una ciudad como Málaga. «Tienes que moverte mucho, conocer gente, de empezar a ir a recitales, a micros abiertos abiertos... Yo empecé recitar en 2009, desde entonces hasta ahora ha llovido bastante, pero ha sido siempre poquito a poco», añade.

León es licenciada en Periodismo, y posteriormente cursó un master de eventos culturales en Madrid, otro en Málaga de gestión del patrimonio literario, siempre enfocando su trabajo a la organización de eventos culturales. Como muchas de las personas del mundo del micro abierto, resalta que le debe «muchísimo» a la asociación de la Rebotica y a Javi, propietario de La Botica. Gracias a ello empezó a recitar, y durante la carrera fue cuando ya comenzó a organizar eventos de música. También creo que el hecho de subir a Madrid a hacer el master y ver cómo funciona el ‘mundillo’ literario ha sido la clave. Hay mucha gente que piensa que los micros abiertos son solamente para cantar. Y de esos en Málaga si había antes, pero cuando yo vivía en Madrid y veía que todos los días había una ‘jamm’ de poesía, pues pensaba: ojalá en Málaga hubiera una cosa así. Fue entonces cuando intenté trasladar, de alguna manera, ese tipo de encuentros», sentencia.