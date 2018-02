Juan Gavilán: «El tono mental del país es ya más sano con la transexualidad infantil» El antropólogo Juan Gavilán protagoniza la nueva sesión del Aula de SUR. / SUR Aula de SUR El antropólogo y profesor de la UNED presenta mañana en el Aula de SUR su nuevo libro, ‘La transexualidad en el mundo mágico de La Sirenita’ FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Lunes, 19 febrero 2018, 00:50

Ya llevaba un tiempo reflexionando sobre la transexualidad infantil cuando saltó a primera página el caso de una niña del colegio San Patricio de Málaga que acabó con la menor mudándose a una escuela pública ante el rechazo a la aceptación de su condición en su primer centro. Aquello fue en 2013 y hasta la actualidad transitó por el camino aquel bus de Hazte Oír, que publicitaba por las calles que ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva’. Un polémico autocar que condujo al efecto contrario, a la solidaridad y la comprensión con los menores que sienten contradicción entre su mente y su cuerpo. «El tono mental del país es ahora más sano hacia la transexualidad infantil», constata el antropólogo, filósofo y filólogo Juan Gavilán, que ha reflejado esa evolución social en su nuevo libro, ‘La transexualidad en el mundo mágico de La Sirenita’ (Ediciones del Genal), en el que retrata el caso de una niña transexual que, entre los 3 y 6 años, pedía a su madre que todas las noches le leyera el cuento de Hans Christian Andersen sobre la ninfa marina.

«Cuando me lo contó la madre me pareció una historia fantástica, ya que la sirenita que desea ser humana y mortal era el espejo en el que esa niña se miraba a diario», señala Gavilán, que también es autor de un libro referencial como ‘Infancia y transexualidad’ (2016), que se encuentra agotado y que próximamente volverá a editarse. Lo que la menor pedía repasar al acostarse no era la versión de la película de Disney, sino el propio cuento original de Andersen con el que la niña «había logrado establecer lazos, de manera inconsciente pero también consciente, con la identidad de la sirenita que le llevaron a conocer su propia identidad», señala el especialista que presenta mañana su ensayo en el Aula de Cultura de SUR en un acto que cuenta con la colaboración de Obra Social La Caixa y que se celebra en la Sociedad Económica.

Según los últimos datos, unas 1.500 familias en toda España tienen reconocida la transexualidad de su hijo o hija y defienden sus derechos. «El entorno familiar es el primero que ha cambiado y es muy importante que los apoyen y acompañen», explica el antropólogo, filósofo y profesor de la UNED, que sostiene que la transformación «radical» en la hora de abordar el trato hacia estos niños ha sido posible gracias a la ley andaluza de transexualidad que se aprobó por unanimidad en 2014. Una normativa que ahora está siendo reivindicaba como modelo a nivel nacional.

La nueva ley impide que casos como el del colegio San Patricio se repitan ya que la protección del menor es ya «clara e inflexible». Un cambio legal que ha sido paralelo al cambio social. «Todavía se mantienen estereotipos y miradas que son duras», admite el profesor de la UNED que explica que esa rechazo ambiental se une a la propia «presión de estos niños que viven pensando que su cuerpo no les corresponde». Un proceso nada fácil e incluso traumático para los menores, con desenlaces tan trágicos como el del adolescente vasco que tiró la toalla el pasado jueves y se suicidó en Ondarroa.

La indefensión de estos menores ha encontrado la complicidad de la mayor parte de la sociedad, que han mostrado su solidaridad y le han dado la vuelta a campañas como la de Hazte Oír. «Esas ideologías ultraconservadoras pueden dar la lata y ser un incordio en momentos puntuales, pero ya no tienen sitio», considera Juan Gavilán, que pone como ejemplo el cambio que se ha producido en el ámbito de la educación. «Antes el índice de abandono de los estudios era alto porque el ambiente en la enseñanza era a veces insoportable para los menores, mientras que ahora los jóvenes transexuales lo asumen con más tranquilidad y alcanzan los estudios universitarios», revela el experto, que encontró en ‘La Sirenita’ una lectura en la que nadie había reparado. Salvo una niña de 3 años.