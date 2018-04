Javier Castillo: «El primer libro fue una locura, pero lo del segundo es exagerado»

Pocos autores del siglo XXI representan tan bien como Javier Castillo la literatura del futuro. El malagueño emergió de la nada y en unos escasos cuatro años ha pasado de escribir en el cercanías de camino al trabajo a dedicarse plenamente a los libros. Su primer título, 'El día que se perdió la cordura', fue un 'superventas' en Amazon que alcanzó los 100.000 ejemplares en un tiempo récord para tratarse de un escritor novel. El éxito cambió por completo la vida de Castillo, que todavía no se acostumbra a que su historia sea cada día más famosa en España y en parte del extranjero. Su segundo proyecto, 'El día que se perdió el amor', ha supuesto un nuevo golpe de realidad en la trayectoria del autor. No fue un golpe de suerte aislado; el sueño es ya tangible: «La primera novela fue una locura, pero lo de la segunda está siendo exagerado».

Con esta sencilla comparación, Castillo explica a SUR que en tres meses el título ha vendido 120.000 ejemplares en seis ediciones. «Las primeras eran tiradas de 50.000 ejemplares, unas cifras que asustan», asegura. El autor atiende a este periódico en una jornada cualquiera de escritura. Para esta entrevista se ha levantado –literalmente– del asiento donde va deshilachando los detalles de su próximo proyecto. Lo hace antes de acudir a la Feria del Libro de Málaga a firmar ejemplares, uno de los momentos más potentes de esta edición al que acudieron cientos de seguidores para hacerse con el ansiado autógrafo.

Con respecto a eso de que la gente haga cola para compartir unos segundos con él, Castillo apenas encuentra palabras para definir cómo le hace sentir. «Está siendo precioso, con la primera novela venía bastante gente pero ahora, ciudad a la que voy, ciudad en la que aparecen más de 200 personas, es alucinante».

No se acostumbra, por más que lleve siendo su día a día durante cuatro años, a ser alguien popular. La de ayer fue la primera firma de ejemplares que el escritor celebra en Málaga desde que presentó 'El día que se perdió el amor', por lo que antes de acudir a la cita la emoción era «doble». «Está siendo una pasada, y además voy a compartir espacio con grandes de la escritura a los que admiro, estar a su altura es precioso», asegura entusiasmado.

No obstante, afirma que sigue siendo un desconocido porque los rostros de los escritores no son «tan famososo». Aun así, con el segundo libro su figura se ha consolidado en el mundo del 'trhiller', un resultado que Castillo solo define con una palabra: «Precioso». El tirón de la nueva novela, pese a que es innegable y un hecho constatado por los números, no termina de encajar en las predicciones que el escritor tenía en mente: «Muchos autores conocidos me dijeron que esto pasaba una vez en la vida, o una vez en la vida de cincuenta escritores... a mí me ha pasado dos veces». Además, el clamor por su primer libro no ha terminado todavía:«En la feria del libro de Sant Jordi fue el séptimo título más vendido», cerca de 'Patria', de Aramburu.

Gracias a este éxito sostenido se dedica en exclusiva a la escritura, «que no es solo escribir: están las promociones, las entrevistas, las correcciones...». Por lo general, desarrolla sus historias fuera de casa, para concentrarse mejor. Con respecto a su próxima novela, asegura estar muy contento por «la intensidad de la trama», aunque prefiere no dar detalles para mantener la intriga que caracteriza su obra. Lo único que está dispuesto a desvelar, divertido, es la última palabra que escribió antes de atender a este diario: «'Apasionada'». Un término que, además, «define a la perfección» esta etapa de su vida.