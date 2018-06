«No tengo interés por escribir libros sin Gurney»

- La edición en castellano de su libro sale antes que la original en inglés. ¿Por qué?

- Porque en las entregas anteriores fue la edición en español la que mejor funcionó.

- ¿Cuánto recorrido le queda a Gurney?

- Estoy tomando notas para un séptimo libro, pero no sé si lo escribiré. No estoy seguro. Solo lo haré si la idea me empuja verdaderamente a ello.

- ¿Se ha planteado escribir una novela sin Gurney como protagonista?

- No. No tengo interés por escribir libros en los que no estén él y Madeleine.

- ¿Participa su mujer de alguna forma en la construcción del personaje femenino?

- No le paso el texto hasta que la novela no está terminada, pero cuando la lee a veces me comenta cosas sobre frases que dicen algunos personajes.

- ¿Le hace caso? ¿Cambia esos diálogos?

- Son más bien pocas las quejas que tiene, pero en alguna ocasión me ha dicho que algo no le gustaba y lo he cambiado. Habría estado casado más tiempo si hubiese sido escritor antes (se ríe).

- Alguna vez ha contado que siempre lleva un papel en el bolsillo porque las ideas se le ocurren en cualquier momento y así puede anotarlas. ¿También lo hace cuando está de viaje?

- Sí, claro. Mire (y saca un papel cuidadosamente doblado del bolsillo de la camisa).