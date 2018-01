La honda huella de una ausencia

«Yo nunca escribo de noche. Sin embargo, la vida ha cambiado, aquí me tienes, tarde, agotada de disciplinarme, de cuidarme, de convencerme de que todo sigue, de que tengo suerte de haberte tenido a mi lado tantos años. Pero no me convenzo de momento». Cada página palpita como un corazón en carne viva, serenado después de un golpe casi mortal, acostumbrado a un dolor mudo y constante. Y ese nuevo aprendizaje de la pérdida cruza para palabra de ‘Lo que dejaste’ (EDA Libros), el volumen que reúne una selección de los textos que Sharon E. Smith publicó en Facebook y dirigió a su marido, el artista José Hernández, después de la muerte de éste.

Un libro planteado como una conversación más allá del detalle de la muerte. Un coloquio que Smith prolongará esta tarde en el Aula de Cultura de SUR en la cita organizada con la colaboración de la Obra Social La Caixa en el auditorio del Museo Carmen Thyssen (a partir de las 19.30 horas, entrada libre hasta completar el aforo). Para la ocasión, la autora dialogará con el artista Enrique Brinkmann y el catedrático Enrique Baena.

«Fue muy difícil tomar la decisión de publicar estos textos. Los escribí sin pensar para nada en esa posibilidad. Sólo quería dejar correr lo que estaba pasando, lo que me estaba pasando», comparte Sharon E. Smith (Nueva York, 1944), sobre el volumen planteado a partir de los mensajes que dirigió a su marido en Facebook entre 2013, año del fallecimiento del artista, y 2016.

Smith es autora de los libros de relatos ‘Desde el otro lado’ (2001), ‘Dicho sea de paso’ (2005) y ‘Luna Walker’ (2009) y en ‘Lo que dejaste’ da el salto hacia una narrativa íntima y al mismo tiempo alejada de cualquier sentimentalismo. «Siempre tenía la duda de decir lo que pienso sobre una vida, aunque esa vida sea la mía», reflexiona la escritora en una de las páginas de ‘Lo que dejaste’.

El vínculo de Smith y Hernández con Málaga surge de manera sostenida tanto en la biografía de ambos como en las páginas del libro. Porque la pareja repartió su vida en común entre Madrid y Villanueva del Rosario. Un lugar que en ‘Lo que dejaste’ aparece como «el Sur» y «el pueblo» y donde Hernández (Tánger, 1944) desarrolló buena parte de su trayectoria artística que le valió, entre otros, el Premio Nacional de Artes Plásticas (1981) y el Premio Nacional de Arte Gráfico (2006).

«Estos pensamientos que luego pongo en Facebook, cosa que nunca me podía imaginar que haría, me han acercado a mucha gente tanto del pueblo como de Madrid. Es curioso, que a través de un medio en el cual nunca he creído me he encontrado con gente cercana a nosotros», sigue Smith en ‘Lo que dejaste’ sobre esos vasos comunicantes entre el entorno físico cercano y el desahogo y la reflexión a través de la red social.

Pero ‘Lo que dejaste’ va más allá del duelo para convertirse, en el aspecto formal, en un proyecto editorial cercano al libro de artista. No en vano, los textos de Smith están acompañados por reproducciones de obras de José Hernández, Enrique Brinkmann y Martín Chirino. «El libro gira en torno a la vida y la obra de Pepe y por eso nos pareció interesante hacer esa combinación de arte y literatura», acota Paco Torres, editor de EDA Libros.

Un volumen, quizá, planteado como una larga despedida, sostenida en el tiempo para hacerla, si acaso es posible, un poco más llevadera: «Esto es un fin de ciclo (…) Seguiré echando mis lágrimas y sobre todo seguiré echándote de menos».