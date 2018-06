Fortuny: «Con la crisis caí en una depresión de la que he salido con la terapia poética» El poeta Francisco Fortuny, en la presentación. / Fernando González El malagueño abre nuevo capítulo hacia una poesía más social con 'Sapere aude raps', en el que repasa la situación de España y Cataluña, el poder y el capitalismo FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 7 junio 2018, 00:35

A Francisco Fortuny le gusta el rap. Lo deja claro en el título de su nuevo poemario, 'Sapere aude raps', en el que mezcla el 'atrévete a saber' de Horacio con la denominación de ese género musical contemporáneo que ha hecho suya la canción protesta. Dos mundos, el clásico del que proviene y la conciencia social, que marcan la nueva obra de Fortuny que asegura que ha abierto una nueva etapa en su obra. Un libro que nace de la crisis. La económica que lo condujo a un terremoto personal que lo llevó a un hospital psiquiátrico, reconoce sin adornos. «Caí en una depresión grave de la que he salido gracias a la terapia poética», apunta el autor, que ayer presentó su nuevo y curativo libro de la colección 'Náufragos' de la editorial Litoral en un acto organizado por el Centro de la Generación del 27.

«Empecé a escribir estos poemas con la crisis económica y cuando, lo reconozco con cierta vergüenza autocrítica, la Administración me bajó el sueldo de funcionario», admite Francisco Fortuny en una conversación con SUR, en la que muestra que su situación personal lo hizo mas sensible con la recesión colectiva. Y despertó su interés por una poesía comprometida con la humanidad y el sufrimiento de la gente. Una mirada hacia los «desfavorecidos» que asegura no es original, sino que está hermanada con la literatura, «como en el 'Quijote' e incluso con la tradición cristiana que habla de 'Bienaventurados los pobres'». «La protesta siempre ha existido y me limito a ponerla al día», asegura.

Las Españas, el rescate de Grecia, Venezuela, la «prensa pantufla» o el «nazicapitalismo» están presentes en 'Sapere aude raps', que arranca con el poema 'Soliloquio del ácrata', «una crítica a la fascinación de la gente con respecto al poder y los ricos que salen en el 'Hola'». Un poemario en el que se reconoce el estilo del autor de 'Fata Morgana' y 'De la locura metódica', pero que habla del presente. Sin abandonar la esperanza. «Cuando la perdí, me fui al hospital psiquiátrico», confiesa el poeta, que salido reforzado de esa crisis colectiva y personal que ahora comparte con sus lectores.

La corrupción política también planea en sus versos. Y preguntado por la caída de Rajoy tras los casos que han afectado al PP y el cambio de Gobierno, el poeta deja la puerta medio abierta. O medio cerrada. «Esto es una chispa de esperanza, pero no es suficiente porque podemos padecer involuciones», asegura Francisco Fortuny, que le quita «las mascaras a capitalismo» para sostener que este sistema económico «basado en la desigualdad es el que gobierna».

Sobre la situación actual en Cataluña, el poeta también deja claras sus ideas. «No estoy por la independencia y han hecho mal porque han incumplido la Constitución, pero estoy por el derecho a decidir y a que expresen sus ideas sin que se les mande apalear», asegura el poeta en referencia a las cargas durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, a la vez que muestra su desacuerdo al hablar de «presos políticos» para referirse a los dirigentes catalanistas que están en la cárcel.

Esa cercanía a la actualidad y su compromiso con la realidad suponen además una evolución literaria. «Este libro marca dos etapas, desde la anterior más metafísica, a una poesía protesta contra la injusticia que muestra su preocupación por la humanidad, lo social y la realidad cotidiana de cada día», resume el escritor, cuyos reivindicativos versos le encantaría escuchar convertidos en rap. De hecho, confiesa, «unos amigos» ya los están adaptando para ser cantados. «Aunque yo los leo como poemas», advierte.