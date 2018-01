La Feria del Libro se queda en la Plaza de la Merced Varios lectores adquieren libros en la edición del pasado año de la Feria del Libro celebrada en la Plaza de la Merced. / Ñito Salas Los libreros dan continuidad al traslado a este espacio tras la experiencia de 2017 y anuncian que la 48 edición será en mayo FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 4 enero 2018, 00:36

Fue una mudanza con polémica. En primer lugar, porque el escenario en el que había sorteado la crisis con buenas ventas, el Palmeral de las Sorpresas del Puerto, planteó que no cedía el suelo para la celebración de la Feria del Libro 2017 por diferencias con los organizadores. La falta de acuerdo entre las partes provocó que hasta el mes de abril no encontraran un nuevo emplazamiento que, no obstante, ya no estaba disponible hasta junio. Así, libreros y editoriales abrieron sus casetas en la Plaza de la Merced a las puertas del verano para intentar salvar una incierta edición de transición. Pero fue algo más que eso y la céntrica plaza picassiana se reveló como un gran aliado que hizo olvidar la puesta en escena y los visitantes que aportaba el Palmeral. Y la respuesta de la Asociación de la Feria del Libro de Málaga ha sido reservar fechas de nuevo en la Plaza de la Merced para celebrar la 48 edición.

«Pese a los problemas y las fechas, la experiencia del pasado año fue positiva por lo que nos quedamos en la Plaza de la Merced», señaló ayer a SUR el presidente de la Asociación Feria del Libro de Málaga y propietario de Comic Stores, Miguel Ángel Díaz, que ya ha solicitado fechas para adelantar la celebración en el calendario y buscar un tiempo más templado en la primera semana de mayo en lugar del mes de junio como en 2017.

La próxima edición se celebrará entre el Festival de Málaga y La Noche en Blanco

De esta forma, la Feria del Libro volverá a sus fechas «naturales» al incluir la festividad del 1 de mayo y se enmarcará entre la celebración del 21 Festival de Málaga Cine en Español (del 13 al 22 de abril) y la organización de la Noche en Blanco (aún no está anunciada, pero suele celebrarse a mediados de mayo). «La primera semana de mayo es una fecha complicada, porque nuestro montaje coincidiría con el desmontaje en la misma plaza de la Merced de las infraestructuras del certamen de cine, pero tenemos pendiente una reunión con el festival para coordinarnos e incluso aprovechar parte de sus recursos», avanzó el presidente de la Feria del Libro.

Ventas similares

La decisión final de permanecer en la Plaza de la Merced y celebrar en este emplazamiento la 48 Feria del Libro de Málaga se ha tomado tras analizar el cambio desde el Palmeral de las Sorpresas que, pese a la incertidumbre que provocó en su momento, se saldó mejor de lo esperado. Así, casi todos los libreros coincidieron en que las ventas en el nuevo emplazamiento fueron similares a la última edición celebrada en el paseo portuario. Con la búsqueda de una fecha más propicia en mayo, los organizadores esperan mejorar la visibilidad de la feria en 2018 e incrementar los números de lectores y de ventas de libros.

Uno de los retos que se plantea la Feria del Libro es no solo mejorar las visitas, sino también crecer en librerías y editoriales expositoras después de que en los últimos años hayan faltado algunas de las grandes firmas de la capital. Así, superar las 20 casetas del pasado año es un desafío alcanzable, sobre todo en un entorno como el de la Plaza de la Merced que no solo cuenta con espacio para crecer, sino que ha demostrado su buena letra.