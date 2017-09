Elan Mastai: «La tecnología no nos une de la manera que necesitamos» El escritor canadiense reflexiona sobre el desarrollo humano y sus accidentes en su novela 'Todos nuestros presentes equivocados' COLPISA MADRID. Lunes, 25 septiembre 2017, 01:03

La ciencia ficción ha encontrado un filón en los viajes en el tiempo, desde Julio Verne hasta 'Regreso al futuro'. «Es una de las grandes fantasía del ser humano», cuenta el escritor Elan Mastai. «Queremos volver atrás porque nos arrepentimos de algo, porque nos gustaría cambiar nuestra vida, y desde el punto de vista humano, esto es muy seductor. Pero eso no puede ocurrir en la política, que no va hacia atrás, sino que avanza. Y si alguien vuelve atrás, las consecuencias pueden ser terribles».

Mastai, canadiense de Vancouver, aunque reside en Toronto, publica en España 'Todos nuestros presentes equivocados' (Alfaguara), una reflexión sobre el desarrollo tecnológico, los «accidentes» que crea a su alrededor y la adaptación de los seres humanos a un mundo cambiante. El protagonista de la obra, Tom, roba la máquina del tiempo que inventó su padre y viaja desde mediados del siglo pasado a un 2016 utópico en el que se siente vacío y fuera de lugar pese a los avances de la sociedad.

«La tecnología ha transformado el mundo, ha arreglado problemas y ha mejorado la vida de mucha gente, pero otras muchas personas se han quedado atrás. La tecnología ha acelerado los acontecimientos, pero no ha resuelto las cuestiones más importantes del ser humano, como son el amor, la familia o el sentido de la existencia. Es maravilloso poder mirar una pantalla y conectarnos con personas que se encuentran muy lejos, pero eso no llena los vacíos existenciales», asegura el autor, guionista de cine y televisión.

«Cuando uno siente una pérdida», insiste Mastai, «no es suficiente con mirar al teléfono para dejar de sufrir. En esos casos, la pantalla es solo un espejo. A mí me fascina la tecnología, pero no creo que nos una y nos acerque de la manera que necesitamos». El deseo de volver al pasado explica la victoria de Trump en Estados Unidos o el triunfo del 'brexit' en el Reino Unido, cree el autor. «Hay muchas personas a las que les gustaría regresar a una vida más sencilla, pero pensar que la vida, antes, era más sencilla para todos no es verdad», dice.