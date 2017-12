Defreds, el poeta de las redes sociales: «A la gente le gusta más lo real que lo demasiado bien escrito» Defreds, durante la firma de libros. / Álvaro Cabrera Sus 241.000 seguidores en Twitter lo han convertido en un fenómeno de masas entre los más jóvenes. Algunos hacían cola ayer en calle Nueva para que José A. Gómez Iglesias, su verdadero nombre, les firmara su último libro PATRICIA PINEDA Viernes, 15 diciembre 2017, 21:39

Las redes sociales han cambiado nuestra forma de relacionarnos. Pero lo que poca gente imaginaba es que gracias a las redes sociales miles de jóvenes empezarían a sentir curiosidad por la poesía. Una poesía muy especial, que se caracteriza por conseguir empatizar con sus lectores, y por transmitir más allá de las palabras.

Es el caso de Defreds (@Defreds para los que sientan curiosidad y quieran descubrirlo en Twitter), un chico normal que poco a poco fue sumando seguidores en sus redes sociales -ya lleva la friolera de 241.000- por plasmar en forma de poemas y versos todo aquello que sentía, aunque prefiere que le denominen escritor, y no poeta.. "La mayoría de cosas que escribo son reales,que me han pasado, de ahora o de antes, de amor o de desamor, de la vida en general. Cosas que me cuentan mis amigos, mi familia,... pero no hay nada inventado", afirma. Tras alcanzar el éxito en Internet, José A. Gómez Iglesias -ese es su verdadero nombre-, quiso reflejar sus poemas en el papel. Y acertó. En total ha publicado cuatro libros, y todos han sido superventas. Muestra de ello ha sido la firma de su último trabajo 'Historias de un Náufrago Hipocondríaco' este viernes por la tarde en la librería Casa del Libro de Calle Nueva. Una marea de jóvenes esperaban con ansia desde media mañana, aunque la firma no empezaba hasta las 18.00 de la tarde. Al igual que el jueves en la firma de libros de Sevilla, donde tras cerrar la librería, Defreds siguió firmando en la calle a todos los jóvenes que allí quedaban.

Pero nadie mejor que sus seguidores para explicar su éxito. Marina lleva casi dos horas en cola, pero eso no apacigua su ilusión. "Me gusta porque transmite tantos sentimientos que al final te ves reflejado en sus poemas. Sus libros enganchan", cuenta. Defreds afirma que no puede saber las razones de su éxito, pero sí quizás el porqué gusta tanto a los jóvenes: "Soy una persona muy real, y creo que a la gente le gusta más lo real que lo demasiado bien escrito, y lo demasiado perfecto, que es más a la vieja usanza. Yo lo escribo todo a mi manera, que es más sencillo, y más directo para la gente joven, porque son cosas que me suceden a mí, y también a ellos".

Sus éxitos para quién no lo conozca, se encuentra entre líneas como estas: "No pido mucho. Diría que prácticamente nada. Pero todo lo que necesito tiene que ser de verdad. Por eso es más difícil. Y así con todo", "Te va a explotar un día el corazón y te van a salir un montón de mariposas enfadadas".

Afirma que todavía sigue sin creerse que tanta gente le espere a puertas de una librería: "Que venga tanta gente, todavía sigue siendo una pasada para mí". Respecto a sus planes de futuro lo tiene claro: su hija, ya que ha sido padre recientemente: "Mi proyecto ahora es mi hija, a partir de ahí habrá más sorpresas, como nuevos libros, pero todo sin fecha aún".