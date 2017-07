Crímenes que rompen fronteras El escritor Rafael Ábalos. / Fernando González El ‘thriller’ ‘Las brumas del miedo’ da el salto internacional y se traduce al ruso FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 12 julio 2017, 00:25

Lleva apenas tres meses en las librerías y ya ha roto fronteras. No solo porque la trama se ambienta en Alemania, sino porque sus protagonistas, un detective teutón y una estudiante española de Erasmus, ya tienen billete para viajar a Rusia, donde la editorial moscovita Centrepolygraph se ha hecho con los derechos de la última novela de Rafael Ábalos (Archidona, 1956), ‘Las brumas del miedo’, para su traducción y publicación en el idioma de Tolstoi. Un viaje al que el propio autor malagueño espera acompañar a sus personajes. «Ya publiqué en ruso otras novelas, pero no llegue a presentar allí el libro... lo más cerca que estuve fue Polonia», confiesa el propio autor, que no oculta su ilusión por esta temprana traducción.

Las brumas del miedo Autor: Rafael Ábalos. Novela Editorial: Plaza & Janés. 480 páginas. España. 2017. Precio: 18,90 euros.Rusia será el primer país extranjero que publique la novela a través de la editorial Centrepolygraph.

«Esta novela tiene un problema añadido ya que la novela juvenil ‘Grinpow’ se movió en un circuito diferente al mercado adulto como es ‘Las brumas del miedo’ y en algunos países ya me tienen como autor de literatura juvenil por lo que se resisten a cambiar ese esquema», reconoce a SUR Rafael Ábalos, que se muestra encantando con la trabajo de la agencia Carmen Balcells para ampliar su perfil de escritor hacía un género muy competitivo. «El mundo del ‘thriller’ está desbordado de títulos y abrirse paso a nivel internacional es destacable», señala el autor malagueño que además ha permanecido en silencio literario durante seis años desde que publicó ‘El Péndulo’ (2011). «Ha sido mucho tiempo y si te sales de la liga te vas a segunda, por eso me alegro de este regreso y la gran respuesta de los lectores», apostilla.

El escritor Rafael Ábalos repite el éxito de ‘Grinpow’ con esta novela policíaca que maneja un argumento sobre el resurgimientodel nazismo

‘La brumas del miedo’ se publicó el pasado abril y, aunque el ‘thriller’ policiaco es su principal género argumental, la novela también transita por el terror, el misterio y la historia con una trama que, como ocurre en los relatos de Rafael Ábalos, tiene un poderoso arranque: la aparición de cinco cadáveres de chicas perfectamente alineados y situados en el Monumento de las Naciones de Leipzig. Un escenario que no es casual para este hallazgo pertubador tras el que el autor plantea temas de actualidad como el regreso de ideologías fascistas que creíamos enterradas, las cloacas de la web profunda, el arte erótico o la crisis del espíritu europeo.

«La ambientación en Alemania no es casual y hay una simbología en los personajes con esa chica estudiante de Erasmus y que representa esa Europa nacida de la democracia», explica Rafael Ábalos que asegura que también se ha lanzado al mundo de las redes sociales para mantener el contacto con los lectores, aunque matiza que Twitter no deja de ser una herramienta. «Lo determinante sigue siendo el boca a boca y la mejor prueba es el éxito de ‘Patria’», sostiene el escritor malagueño que, mientras aprende a saludar en ruso – «privet»–, ya piensa en su próxima novela.

Y adelanta que cubrirá una «asignatura pendiente» en su bibliografía ya que será el primer libro que ambiente en España. Es más, arrancará con el desentierro de un cadáver en un paraje muy parecido a los acantilados de Maro. «Será mi décima novela y es una vuelta a la infancia. No será una más», adelanta, dejando la frase en suspense y alimentando eso que tan bien hace en sus novelas: la intriga.