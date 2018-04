Cita cultural en la Merced Imagen de una caseta de la Feria del Libro ayer por la mañana. / Salvador Salas La Feria del Libro de Málaga se convierte en cita obligada este fin de semana, con numerosos talleres y firmas de autores ROCÍO SÁNCHEZ Domingo, 29 abril 2018, 00:46

Ojean. También hojean. Los transeúntes aprovechan los rayos de sol de este fin de semana para disfrutar de una Feria del Libro que, en esta edición, se desarrolla en la Plaza de la Merced. La cita permite disfrutar de un buen clásico o acudir a las distintas firmas y talleres organizados. Muchos pasean acompañados de familiares y amigos, visitando cada uno de los escaparates. Otros, prefieren caminar con la única compañía de los libros, sus mejores aliados. Desde bien temprano, la plaza empieza a acoger visitantes y los expositores dan la bienvenida a los curiosos que se acercan.

No todo el mundo tiene claro lo que busca, algunos incluso no tienen ningún interés en concreto. Para otros, el mundo de las letras es completamente desconocido, y utilizan la feria para adentrarse de lleno y comenzar con el hábito de la lectura. «Este es el primer año que vengo a la Feria del Libro, no sé si vendré otro día. De momento me está pareciendo bastante interesante, aunque no he encontrado ningún libro que me llame la atención», declara Francisco, un joven que se ha aproximado hasta los expositores.

Los libros educativos, en cambio, tienen una gran acogida entre el público más joven –estudiantes de bachillerato y universitarios– y entre los docentes de los distintos centros. «Uno de los libros que más nos demandan es 'El hombre que recogía monedas con la boca', del profesor de la Universidad de Málaga Francisco Guerrero», señala Daniel Gómez, librero de la Editorial Odeon. Esta obra en concreto trata sobre la diversidad en la educación y habla entre otros aspectos del autismo. También hay grandes ventas entre los que se encuentran los cuento infantiles adaptados a los nuevos medios, tal y como apunta Gómez.

No obstante, las familias siguen interesándose especialmente por los cuadernillos para enseñar a leer y escribir a los niños con dificultades, según el librero de la Editorial Odeon.

Libros recientes y autores conocidos como Maria Dueñas, Pérez Reverte o Màxim Huerta son muy demandados entre el público, tal y como sostiene José Martín, encargado en el expositor de Fnac. Ademas, en cuanto al volumen de personas que se acerca a realizar sus compras, los libreros mantienen una expectativa positiva, ya que por las mañanas están acercándose más personas de lo habitual y los compradores están llevándose una media de dos y tres libros, tal y como declaraba Martín.

El cambio de ubicación de la Feria del Libro a la Plaza de la Merced ha sido uno de los hechos más comentados por parte de libreros y asistentes. No todos coinciden. «Me gustaba el Paseo del Muelle Uno, pero esta zona invita al paseo y a realizar actividades, por lo que creo que se debería mantener», afirma el dependiente de Fnac.

Comics, novelas o relatos. Variedad para un público que quiere disfrutar de la lectura en primavera.