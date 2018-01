Cayetana Guillén Cuervo: «A partir de una edad, el cuerpo envejece ante el estupor del espíritu» La actriz Cayetana Guillén Cuervo. / SUR La actriz presenta el viernes en Málaga 'Los abandonos', un libro en el que reflexiona sobre la muerte a partir de la pérdida de su padre FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Martes, 16 enero 2018, 01:15

Llevamos un rato hablando. Del libro y de su padre. Un volumen que, como tantas cosas de su vida, debe precisamente a un actor al que llamaba «papá»: Fernando Guillén. Él le enseñó a amar el teatro y el cine, a tener devoción por la literatura y, según afirma, heredó su carácter y su actitud de vida. «Este miércoles –mañana– se cumplen precisamente cinco años de la muerte de mi padre», puntualizó ayer a SUR la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo (Madrid, 1969) que, por primera vez, citaba la palabra ‘muerte’ después de un buen rato charlando sobre ‘Los abandonos’ que es el título precisamente de su primer libro. Una obra en la que comparte sus reflexiones vitales ante la «pérdida» de su progenitor, ya que «no nacemos preparados para ello». «Más bien son los abandonos, los pequeños y los grandes, los que nos van curtiendo y preparando para la vida», añadió la escritora debutante que el próximo viernes 19 estará presente en el Auditorio del Museo Picasso para hablar de este libro.

La desaparición de su padre también le llegó a Cayetana Guillén Cuervo en un momento trascendental en su vida que tiene que ver con la madurez, pero que ella sitúa de forma muy gráfica. «Las personas nos quedamos en una edad, que son los treintaytantos o los cuarenta, en la que el alma se estanca, pero el cuerpo sigue envejeciendo ante el estupor de nuestro espíritu», señaló la protagonista de la serie ‘El Ministerio del Tiempo’ y el filme ‘El abuelo’, que asegura haber contado con «sinceridad» sus sentimientos, emociones y vivencias en ‘Los abandonos’. «Comparto algo muy íntimo, como un secreto con los lectores, y por eso ha sido más fácil escribirlo que hablarlo», señaló la intérprete, cuyas palabras tienen el acompañamiento visual de las acuarelas de José Luis Massó.

LOS ABANDONOS Autora Cayetana Guillén Cuervo. Prosa. Editorial La Esfera de los Libros. 186 páginas. España. 2017. Precio 21,90 euros En Málaga La autora presenta el libro este viernes, 19 de enero (18,30 horas) en un acto organizado por la galería Antinoo Fine Art en el auditorio del Museo Thyssen

Los cinco años de enfermedad de Fernando Guillén fueron el detonante de este libro en el que la autora reflexiona «sobre las cosas que nos van pasando y lo que vamos perdiendo por el camino», argumentó la actriz que, aunque prefiere hablar de ‘abandono’ frente a la palabra ‘muerte’, no ha pretendido escribir un libro existencialista. «No aplaudo la fatalidad de la nada, pero es verdad que el libro esta escrito desde un punto de vista escéptico», señaló Guillén Cuervo que, en situaciones dolorosas como la que vivió su padre al final de su vida, se pregunta el sentido de tanto sufrimiento.

Esa última fase de la dolencia de Fernando Guillén coincidió con el montaje teatral de ‘El malentendido’, de Albert Camus, que la actriz estrenó en 2013 y que sus padres habían llevado a las tablas décadas antes. «Precisamente, esa pieza me sirve para el capítulo sobre la ausencia de Dios’», explica Guillén Cuervo, que se confiesa «creyente a mi manera». «De la Iglesia me encantan las personas», afirma la intérprete y periodista que admite que «el camino espiritual es muy importante para afrontar los abandonos, aunque es una opción personal y cada uno encuentra el suyo».

Por ello asegura que, aunque su primer libro es «triste y duro», habla con emoción de «lo que nos importa». Y que la respuesta a sus incógnitas está en «el amor con mayúsculas». «No solo el enamoramiento, sino también el abrazo, el cuidar del otro y el estar ahí para los demás», manifiesta la actriz, que sostiene convencida que «el mundo de los afectos es lo único que da sentido al trayecto de la vida».

Precisamente unos cuantos abrazos también se llevó la actriz el pasado fin de semana cuando le tocó leer en directo sobre el escenario de los Premios de Cine Forqué que el galardón a la mejor película se lo repartían dos títulos: ‘El autor’ y ‘La librería’. «La primera sorprendida fui yo y me hizo mucha ilusión», reconoció ayer Guillén Cuervo, que también se ha enfrentado en los últimos meses a la cancelación de ‘El Ministerio del Tiempo’. Aunque este abandono lo contempla con optimismo. «Tengo esperanza... no me preguntes la razón porque no la sé, pero me niego a creer que el título que ha cambiado la ficción televisiva en España vaya a tener este final», apostilla convencida. Como si hubiera mirado por una de esa puertas de la serie que dan al futuro.