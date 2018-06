Carlos Sisí: «Cargarme a la humanidad se ha convertido en una constante en mis libros» El escritor Carlos Sisí, ayer, en la presentación en Málaga. / Francis Silva El autor, referente indiscutible de la literatura de terror, lleva su nueva novela a la aventura fantástica con 'Nigromante' FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Viernes, 8 junio 2018, 00:58

Sólo se le ocurren malas ideas. Desde zombis que comienzan a comerse bañistas en las playas de Málaga a terrores de este y otro mundo que acaban con todo bicho viviente. «Cargarme la humanidad se está convirtiendo en una constante en mis libros», reconoce el autor madrileño Carlos Sisí, que vuelve con una nueva novela, 'Nigromante', que ayer presentó en Fnac Málaga. Discípulo confeso y aventajado de Stephen King, el autor de 'Los caminantes' y 'Alma' cambia de registro en su último libro, en el que deja fluir la fantasía al estilo Tolkien con una historia sobre el mal en un futuro en el que, tras la autodestrucción de la civilización, la raza humana renace desde cero. Una idea nada peregrina. «Tal y como vamos con el planeta, veremos a ver cómo acabamos», auguró con acidez el autor afincado en Mijas en una entrevista con SUR.

Ambientada en una aldea en la que la tierra deja de repente producir, 'Nigromante' narra la historia de unos campesinos que para defender su poblado se lanzan a la búsqueda de un mal que les amenaza más allá de sus fronteras. «La editorial y algunos lectores me dicen que ven terror, pero cuando lo estaba escribiendo no tenía esa percepción, sino más bien la de un relato de aventuras y un viaje fantástico», señala el autor, que no oculta que «disfruta» con el miedo.

Nigromante Autor. Carlos Sisí. Novela fantástica. Editorial. Minotauro. 442 páginas. España. 2018 Precio. 19,95 euros.

Carlos Sisí asegura que ésta es su primera novela que también pueden leer los lectores más jóvenes, ya que 'Nigromante' está más cercana a los mundos de fantasía y brujería de la escuela de 'El señor de los anillos'. Y puestos a hablar de terrores, el escritor reconoce que lo que le «da más miedo es la vida real». «Ir al supermercado y que te hayan bloqueado la tarjeta o decisiones políticas como una moción de censura que lo cambia todo», afirma el novelista que asegura que le produce «incertidumbre que hayan nombrado un ministro de Exteriores –Borrell– que habla de desinfectar Cataluña».

Sorpresa con Pedro Duque

Más crédito le concede Carlos Sisí a uno de los ministros más contestados del nuevo Gobierno en sus primeras horas, Maxim Huerta, con el que comparte la profesión de la escritura, aunque no lo conoce, por lo que prefiere ver antes «qué tal lo hace». Y no esconde su «sorpresa» por el nombramiento del astronauta Pedro Duque al frente de la política científica y la investigación, unas disciplinas que cree que pueden mejorar ya que su nuevo responsable se ha ganado el «respeto y la consideración» en este ámbito.

Con lo que se muestra particularmente feliz Carlos Sisí es con la edición de su libro 'Nigromante' que, frente al habitual acabado rústico, se publica en tapa y con relieve en su portada a partir de las ilustraciones de Tomás Hijo que también salpican el interior del libro. «Se ve que la editorial ha leído la novela y la ha querido cuidar», señala el escritor, que está convencido de que, además de su parroquia de fieles seguidores, también está ganando nuevos lectores. «Mucha gente se lo lleva porque se enamora al ver su diseño», afirma.