Blue Jeans: «Muchos chicos me leen, pero les da vergüenza reconocerlo»

Reconoce que le leen una «mayoría de chicas». Pero Blue Jeans está un poco cansado de las etiquetas. Sus editoriales y las librerías lo han situado dentro de la literatura juvenil romántica después de que hace diez años despuntara con 'Canciones para Paula'. «Escribo novelas para el que las quiera leer», asegura el autor, que añade que lo que se ve no siempre se corresponde con la realidad: «Muchos chicos me leen, pero les da vergüenza reconocer que leen una novela con corazones en la portada. La verdad es que parece mentira que en el siglo XXI tengamos todavía estas distinciones». Esa amplia y diversa parroquia de la habla el escritor está convocada hoy a la presentación en Málaga de su nuevo libro, 'La chica invisible'. Una novela que, hablando de romper clichés, también abre una nueva puerta en la trayectoria del narrador al firmar su primer 'thriller'.

«Llevaba diez libros escritos y necesitaba un cambio», revela a SUR Blue Jeans, que optó por rescatar las lecturas con las que ha crecido Francisco de Paula Fernández González –su verdadero nombre–, las novelas de misterio, para este nuevo comienzo como escritor. Así, tiró de los clásicos de Agatha Christie y de autores más recientes, como Dolores Redondo, John Verdon o el malagueño Javier Castillo, para plantear el asesinato de una chica taciturna que aparece muerta en los vestuarios de su instituto. Julia, una compañera de clase, comenzará a desentrañar esta muerte. Una curiosidad que le viene de herencia, ya que su madre es la forense del caso y su padre el guardia civil encargado de la investigación.

'La chica invisible' Autor Blue Jeans. Novela juvenil. Editorial Planeta. 544 páginas. España. 2018. Precio 18,90 euros. Presentación La novela se presenta hoy en la Sala María Cristina, a las 18 horas, en un acto organizado por la Fundación Unicaja y Planeta.

«Si fueran solo unos chicos intentando descubrir un misterio me hubiera parecido 'Scooby Doo', pero la introducción de personajes adultos le da credibilidad a la historia», explica Blue Jeans, que añade que, aunque estamos ante la etiqueta de novela juvenil, este 'thriller' «lo puede leer un adolescente, pero también su padre, su madre o sus abuelos».

Satisfecho con el resultado y la respuesta del público a su nueva novela, Francisco Fernández señala que no las tenía todas consigo ya que 'La chica invisible' ha supuesto un salto al vacío literario. «Cuando la escribía tenía dudas y no sabía siquiera si iba a poder terminar la novela», comenta el escritor que mantiene su máxima de escribir libros con los que el lector joven –y no tanto– se sienta identificado. «Aunque me haya pasado al misterio no dejo de escribir de la misma manera y de mostrar lo que sienten los personajes», señala el autor, que no duda en reconocer que la publicación hace una década de 'Canciones para Paula' le «cambió la vida».

«Los medios me rechazaban como periodista y las editoriales como autor. Vivía en 20 metros cuadrados y se me agrió el carácter, pero esa idea que se me encendió un día me hizo una persona distinta y feliz», rememora Blue Jeans que para esta nueva vida también ha tenido que armarse de valor ya que ha «vencido su timidez» para poder mantener el contacto directo con los lectores. No solo en las firmas, sino también en redes sociales, donde se comunica continuamente con su público natural.

Fernández González dice que habla de todo, menos de política, religión y fútbol. Pero al preguntarle sobre el cambio de Gobierno –ayer fue nombrado un escritor, Maxim Huerta, como ministro de Cultura–, el autor ofreció su particular receta para que la literatura deje de verse con tanta severidad en las aulas. «Los jóvenes tienen que conocer a los clásicos y a los grandes autores, pero el mejor fomento de la lectura sería que también se leyeran los libros que les gustan y con los que se sienten identificados», apunta el autor que mejor ha sabido sintonizar con la adolescencia.