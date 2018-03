Berta Vías: «Hay autores que no quieren el aplauso porque también hace daño» Pablo Aranda, Berta Vias Mahou y Antonio Fontana, ayer, antes de la presentación. / Fernando González La escritora presenta en el CAL su novela ‘Una vida prestada’, en la que retrata a Vivian Maier, la fotógrafa que nunca publicó su obra y se hizo famosa tras su muerte FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 7 marzo 2018, 00:35

Es de esas vidas que, cuando se conocen, parecen de ficción. Vivian Maier (Nueva York, 1926 - Chicago, 2009) fue una niñera que dedicó su vida cuidar a los hijos de otros. Aunque detrás de su profesión tenía una vocación íntima: fotógrafa. Tan íntima que se la guardó solo para ella. En su armario, junto a su ropa, dejó clasificados 100.000 negativos, además de fotos y películas perfectamente ordenadas. Buena parte de esa colección acabó por casualidad en manos del historiador John Maloof, que la adquirió en una subasta. Entonces se puso a investigar sobre aquellas imágenes y descubrió una autora con una mirada personal y una biografía inédita que él mismo se encargó de desvelar en 2011. Una de las que leyó aquella historia fue Berta Vias Mahou (Madrid, 1961), que la ha convertido en el personaje principal de su última novela, ‘Una vida prestada’, que ayer presentó en el Centro Andaluz de las Letras (CAL).

«Vivian Maier es una creadora que quiso mantenerse fuera de escena, pero dejando su obra bien guardada para la posteridad como hizo Kafka», explicó ayer la escritora en una entrevista con SUR en la que defendió los artistas que escriben sin publicar, pintan sin exponer o fotografían sin mostrar su trabajo. «Son gente que se mantienen al margen y no quieren ni el aplauso porque también hace daño», comentó la autora, que está convencida de que Maier creaba para disfrute propio o, en todo caso, para que se valorara en el futuro. Cuando ella ya no estuviera.

El libro Título 'Una vida prestada' Autor Berta Vias Mahou. Género Novela Editorial Lumen. 213 páginas. España. 2018. Precio 18,90 euros.

A partir de esa vida, Berta Vías novela la historia de la fotógrafa y niñera, como ya hizo con Albert Camus (‘Venían a buscarlo a él’) y el torero José Sáez (‘Yo soy El Otro’), aunque confiesa que no le atraen las biografías. Y que incluso con la artista norteamericana tenía sus «reparos» por la fama reciente que había convertido esta anónima mujer en un personaje público y universal. Pero también tenía un atractivo que la llamaba como novelista: «Ese misterio que rodeaba a Vivian y que me interesaba romper», confesa la autora de ‘Una vida prestada’.

La verdadera artista

En este punto, Berta Vias se acuerda de la definición del «artista interior» que formuló el poeta Pedro Casariego y que defendía que el creador que mostraba su obra era de segunda. «El verdadero artista es el que no ve la mayoría ni se le hacen reverencias y Vivian Maier encaja con esta visión de mantenerse fuera de escena», señaló la escritora que opina que, durante los años 60 y 70 en los que se fechan muchas de sus instantáneas, otras mujeres habían reclamado su sitio en el arte fotográfico, como Dorothea Lange que además sufría polio.

«En el caso de Vivian creo que se debió más a su propio temperamento que su condición de mujer ya que en aquel tiempo como fotógrafa podía hacer lo mismo que los hombres», considera la autora que presentó ayer su libro acompañada de los escritores Pablo Aranda y Antonio Fontana dentro del programa del CAL por el Día Internacional de la Mujer.

Vias Mahou se felicita de que la fotógrafa no «esté olvidada» ya que su personal caso la ha convertido en una celebridad tras su muerte. Aunque para abordar su vida también cree que era una equivocación centrarse solo en su vida como artista. «En ella hay una escisión brutal entre su trabajo y su vocación ya que no tenían nada que ver, por lo que no se le puede entender sin conocer a las dos, a la niñera y a la fotógrafa», explica la autora que ha completado desde la ficción lo poco que sabíamos de la vida de esta mujer con dos caras. Un de ellas, prestada.