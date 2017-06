Alberto Manguel: «Es más difícil lidiar con la ignorancia que con la envidia»

El aire acondicionado de los aviones le ha dejado una ronquera cavernosa que sobrelleva con paciencia. Director de la Biblioteca Nacional de Argentina, profesor en distintas universidades y autor prolífico y multipremiado, Alberto Manguel (Buenos Aires, 1948) acude a la llamada de la Fundación Pérez Estrada para inaugurar la nueva tanda del ciclo ‘Estar en las nubes’ y aprovecha la cita para lanzar una pregunta: «¿Por qué un escritor de la altura de Pérez Estrada no es más conocido fuera de España?».La respuesta por parte de la fundación llegará este mismo año con el primer volumen de las esperadas obras completas del escritor malagueño.

Llega a Málaga para participar en un ciclo sobre la imaginación. ¿Qué papel juega la fantasía en su obra?

El que juega en todas nuestras vidas. Somos una especie que ha desarrollado el poder de la imaginación para sobrevivir en el mundo, para tener una experiencia antes de tener esa experiencia materialmente y esa imaginación se manifiesta de forma narrativa. Contamos el mundo para conocerlo y eso lo hemos hecho siempre, desde la invención del lenguaje, así que la imaginación es esencial para sobrevivir.

Al hilo de esa experiencia antes de la experiencia, en uno de sus escritos recientes ha comentado sus vivencias como lector en la infancia para concluir que hoy Simbad sería un refugiado.

(Sonríe) Leemos traduciendo a nuestra experiencia historias que han sido contadas en un contexto y en una voz determinados. El problema de la inmigración, de los refugiados, si bien han sido problemas desde el comienzo de las sociedades, se han manifestado recientemente de forma tan dramática que están siempre presentes y no podemos ver la ‘Odisea’ como una simple historia que pertenece a la mitología griega. La vemos hoy como una narración de la situación de nuestros contemporáneos.

¿Esa vigencia marca la diferencia a un clásico algo que no lo es?

Sí. Un clásico es un libro vigente.

¿Hay algún clásico especialmente vigente para usted?

Muchos. Para mí, la ‘Divina Comedia’, porque es un libro que descubrí recientemente, hace 10 o 15 años y desde entonces leo un canto todas las mañanas como una suerte de entrada al mundo, pero la ‘Odisea’ la ‘Ilíada’ son clásicos contemporáneos. Vivimos en un estado de guerra, si bien pensamos que estamos aislados por la distancia, por eso la ‘Ilíada’ es un libro de una vigencia extraordinaria, porque narra la guerra no desde el punto de vista de los victoriosos, sino desde el lado de los derrotados y del sufrimiento que causa la guerra.

Dada su experiencia con la ‘Divina Comedia’ y como docente, ¿cree que determinados clásicos llegan a las aulas demasiado pronto?

Cada libro requiere una disponibilidad intelectual y hay niños que desde muy temprano tienen esa disponibilidad y otros no, pero los libros son infinitamente pacientes y pueden esperar, como en mi caso unos 55 años a que nos alcancen. Pienso además que no todos somos lectores de todos los libros.

Justo se acaba de publicar un perfil de la infanta Leonor que se afirma que su director de cine favorito es Akira Kurosawa y sus libros predilectos, ‘La isla del tesoro’ y ‘Alicia en el País de las Maravillas’.

(Sonriendo) Somos hermanos gemelos, entonces.

En las redes sociales no faltó quien tildó esos gustos de «pedantes» para una niña de 11 años.

La acusación más fácil es que es pedante, pero hay que ignorar esas críticas que vienen o de la envidia o de la ignorancia.

¿Es más difícil lidiar con la envidia o con la ignorancia?

Es difícil con las dos cosas, pero con la ignorancia quizá es más difícil, porque no presenta un campo intelectual para el debate.

El libro como espejo

La idea biblioteca está muy presente en su obra. ¿Cómo define una biblioteca a su propietario?

Siempre he sospechado que las bibliotecas son autobiográficas y que si alguien entrase en mi biblioteca sin conocerme podría hacerse una imagen de su lector. Encontraría muy poco Aristóteles y mucho Platón; faltarían muchas obras de Galdós, pero encontraría las obras completas de Eça de Queiroz; habría poco Maupassant y mucho Zola. Creo que a través de los libros representados en una biblioteca uno puede hacerse una imagen de su lector.

¿Qué imagen cree que transmite de usted su biblioteca?

Eso habría que preguntárselo a quien la visite. Tengo un gran prejuicio respecto a mi biblioteca.

¿Por qué?

Porque me conozco y eso influye en la idea que me hago de su lector.

Y hablando de lectores. ¿Qué futuro le augura al libro en medio de la tecnocracia del siglo XXI?

En el siglo I, Marcial se quejaba de que la gente no leía porque iba mucho al circo. Siempre estamos quejándonos de que no leemos suficientemente y siempre hay distracciones y siempre es una cuestión de elección. No creo en ese falso terrorismo que se supone que ejerce la tecnología electrónica. Como siempre, uno decide qué usa, cómo lo usa y para qué lo usa. Cada tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas y nosotros tenemos que ser los que entendamos esas diferencias.