Libros que ayudan a crecer

Crear hábitos saludables, aprender a gestionar sentimientos como la tristeza o la ira, enseñar a controlar las temidas rabietas, iniciar a los pequeños en el uso del orinal, ayudarles a superar miedos o pérdidas, ayudarles a estar en alerta ante el ‘bullying’ o los abusos sexuales… Son cuestiones a las que se enfrentan los padres que pueden suponer un quebradero de cabeza, sobre todo cuando se trata de niños más pequeños, ya que muchas veces los progenitores no saben cómo hablarles en un lenguaje que ellos entiendan. En este sentido, los libros infantiles pueden ser unos buenos aliados.

Las editoriales apuestan cada vez más por títulos que trabajan las emociones, a través de cuentos adaptados, con personajes entrañables e con ilustraciones atractivas. Algunos de ellos se han convertido en series de libros para tratar distintos aspectos por los que atraviesa todo niño a lo largo de su crecimiento. “Desde hace dos o tres años, se nota que tanto padres como profesores se están concienciando en la importancia de la educación emocional desde los primeros años de vida y las editoriales han sabido adaptarse a esta corriente. Lo que en principio eran unos pocos libros se ha convertido en parte importante de nuestra sección de libros infantiles”, indica Daniel Molina, de La Casa del Libro de Málaga. Un ejemplo son ‘Los atrevidos’ de Elsa Punset, un referente en libros de autoayuda y crecimiento personal que ha creado una colección infantil en la que los personajes aprenden a descubrir emociones, ponerles nombre, calmarlas o transformarlas, explica.

“Dos de los libros más vendidos son ‘Emocionario’ y ‘El monstruo de los colores’, que hablan de distintos tipos de sentimientos, tanto buenos como la alegría, como los malos, como la ansiedad o la ira”, señala Molina, quien detalla que están también en auge los cuentos de ‘mindfulness’ para niños, que invitan a la meditación, como ‘Tranquilos y atentos como una rana, que es el más solicitado por los padres.

La Casa del Libro realiza para SUR una selección de los últimos títulos disponibles orientados a ayudar a los niños a crecer.

Para trabajar las emociones (en general)

‘El monstruo de colores’ (Editorial Flamboyant), Anna Llenas. P.V.P.: 16 euros. Es un recurso maravilloso para trabajar las emociones con los más pequeños. De una manera muy gráfica (usando el color como eje central del relato) se aprende a identificar las distintas emociones.

‘Emocionario’ (Palabras Aladas), Cristina Núñez. P.V.P.: 18 euros. Describe, con sencillez, cuarenta y dos estados emocionales para aprender a identificarlos y, así, poder decir lo que realmente sentimos.

Aprender a hacer pis

‘¿Qué tienes en tu pañal?’ (Uranito), Sandra Grimm. P.V.P.: 11,00 euros. Una divertida historia, con pestañas que esconden sorpresas, para inspirar a los más pequeños a dejar el pañal.

‘¿Puedo mirar tu pañal?’ (SM), Guido Van Genechten. P.V.P.: 11,95 euros. Un entrañable y divertido álbum ilustrado con solapas sobre la gran curiosidad de un ratoncito.

‘Voy al baño solo’ (Susaeta), Janet Hall. P.V.P.: 9,95 euros. Con este cuento los papás podrán acompañar a sus hijos en este importante paso hacia la vida autónoma.

Dormir solos

‘El conejito que quiere dormirse’ (Beascoa), Carl-Johan Forssén. P.V.P.: 15,95 euros. Este cuento es un nuevo método para ayudar a los niños a dormir, una herramienta revolucionaria recomendada y elogiada por psicólogos y terapeutas.

‘Cosas que me gustan de ir a dormir’ (SM), Trace Moroney. P.V.P.: 9,95 euros. Este libro trata el hábito diario de ir a dormir desde un punto de vista positivo para el niño.

‘Cómo dormir a tu león’ (Bruño), Jane Clarke. P.V.P.: 7,00 euros. Seguro que a tu león le ocurre lo mismo que a Leoncete: por muy cansado que esté, ¡nunca quiere irse a la cama! No te preocupes, Guille sabe bien cómo hacerlo.

Celos entre hermanos

‘Un amor de hermanita’ (Kokinos), Astrid Desbordes y Pauline Martin. P.V.P.: 12,00 euros. Un libro atractivo para abordar la cuestión de los hermanos no solo con el hijo mayor sino también con los más pequeños.

‘Yo soy el mayor’ (Editorial SM), Begoña Ibarrola. P.V.P.: 8,95 euros. Genaro es el mayor de los hermanos, así que sus padres le hacen menos caso porque es grande y fuerte y puede valerse por sí mismo. Ideal para gestionar los celos ante la llegada de un nuevo miembro a la familia.

‘Berta tiene un hermanito’ (Salamandra), Liane Schneider. 5,95 euros. Berta nota que su mamá tiene la barriga más grande. ¿Será que ha comido demasiado? Su mamá le explica que dentro de su barriga hay un bebé y que muy pronto Berta tendrá un hermanito o una hermanita.

Gestionar los sentimientos: el enfado y la ira

Colección ‘Los atrevidos’ (Editorial Beascoa) de Elsa Punset, la conocida autora y hoy referente indispensable en el ámbito de la inteligencia emocional, combina con esta colección aventuras entrañables para los niños y niñas con un taller de emociones en el que toda la familia descubrirá pistas y recursos para mejorar su inteligencia emocional. P.V.P.: 14,95 euros cada uno.

‘Los atrevidos en el país de los unicornios’, los personajes descubren que tienen poderes mágicos para hacer ligera la tristeza y ayudar a los demás.

‘Los atrevidos y el misterio del dinosaurio’, Alexia, Tasi y su perro Rocky viven una aventura muy “chinchante” en el museo que les enseñará cómo calmar sus enfados.

‘Los atrevidos. ¡Aventura en Roma!’, descubrirán gracias a una competición digna de auténticos gladiadores cómo creer en sí mismos y vencer los celos.

‘¡Venga, Elisa, date prisa!’ (Editorial SM), Begoña Ibarrola. P.V.P.: 8,95 euros. Elisa es una niña con problemas para gestionar su tiempo y la frustración, ideal para trabajar sobre el enfado.

‘El oso gruñón’ (Editorial SM), Begoña Ibarrola. P.V.P.: 8,95 euros. Un cuento sobre el enfado. Una historia que nos ayudará a acercar a los niños el descubrimiento de sus emociones.

Más de sentimientos: el miedo

‘Los atrevidos dan el gran salto’, en este libro los protagonistas descubren, con una prueba impresionante, cómo ser valientes y dominar sus miedos.

‘Los atrevidos en busca del tesoro’, nuestros amigos se embarcan en una arriesgada misión para descubrir el secreto de dónde se esconde el mejor tesoro del mundo… ¡y mejorar su autoestima!

‘Un jarrón de la China’ (Editorial SM), Begoña Ibarrola. P.V.P.: 8,95 euros. Este cuento trata sobre el miedo, sobre todo el miedo a los cambios, a lo desconocido. Es una emoción desagradable que se produce cuando percibimos un peligro o un daño –físico o psicológico-, que representa una amenaza para nuestro bienestar.

‘La flor aventurera’ (Editorial SM), Begoña Ibarrola. P.V.P.: 8,95 euros. En este cuento se habla del miedo y las ilusiones, pero también de la amistad, de la cooperación y de la ayuda entre todos.

Fomentar la solidaridad

‘Iván no quiere compartir’ de Roser Rius (Ediciones Sm). P.V.P. 5,95 euros. Un cuento sobre el egoísmo. Se enmarca en la colección ‘Cuentos para sentir’, que reflejan las reacciones de los más pequeños ante situaciones de la vida cotidiana, como la timidez, los celos o el miedo…

‘El pez arcoiris’ (Beascoa), Marcus Pfister. P.V.P.: 15,95 euros. Un libro bellamente ilustrado que enseña la importancia de saber compartir.

Con amigos, mucho mejor

‘Un amigo como tú’ (Beascoa), Andrea Schomburg y Bárbara Röttgen. P.V.P.: 14,95 euros. Un hermoso cuento sobre una amistad poco corriente acompañado de bellas ilustraciones.

‘Los atrevidos y la aventura en el faro’, una gran tormenta pone en aprietos a nuestros amigos, pero también les ayuda a descubrir la fuerza del equipo.

‘Ser amigos’ (Kalandraka), Arianna Papini. P.V.P.: 13 euros. Es un álbum sobre la amistad, el afecto y las cualidades que nos hacen mejores personas.

La pérdida de un ser querido (como un abuelo)

‘Siempre te querré, pequeñín’ (Planeta), Debi Gliori. P.V.P.: 6,95 euros. Habla del amor incondicional entre dos personas: la madre y el hijo. Además de plantear un tema tan importante como la durabilidad y la consistencia del amor, Debi Glori aborda el tema de la muerte.

‘Vacío’ (Barbara Fiore Editores), Anna Llenas. P.V.P.: 24 euros. Perder algo y afrontar el vacío que ha dejado. Cualquier pérdida nos provoca tristeza y desolación, a menudo en diferentes grados. El cuento explora diferentes tipos de pérdidas y trabaja la resiliencia, aquello que nos permitirá sobreponernos a la adversidad.

‘Cuerpo de nube’ (Cuento de luz), Ana Eulate. P.V.P.: 14,90 euros. Una conmovedora historia para grandes y pequeños sobre la aceptación de las diferencias y que ayuda a afrontar la pérdida de un ser querido o una mascota.

Prevención del acoso escolar

‘Wonder. Todos somos únicos’ (Editorial Nube de tinta), R.J. Palacio. P.V.P.: 14,95 euros. Un precioso cuento ilustrado que traslada las enseñanzas de ‘Wonder. La lección de August’, el fenómeno editorial y educativo que ya ha llegado a millones de lectores, a los más pequeños. Una historia deliciosa, sencilla y amable que ilustra la importancia de la diversidad y la importancia de aceptar a los demás tal como son.

‘Monstruo rosa’ (Apila ediciones), Olga de Dios. P.V.P.: 14,00 euros. Un cuento sobre el valor de la diferencia, una historia para entender la diversidad como elemento enriquecedor de nuestra sociedad, ‘Monstruo Rosa’ es un grito de libertad.

‘Elmer’ (Beascoa), David Mckee. P.V.P.: 14,95 euros. Un clásico de la literatura infantil, es un cuento genial para trabajar la diversidad con los más pequeños.

‘Te quiero casi siempre’ (Espasa), Anna Llenas. P.V.P.: 13,95 euros. Un libro para niños y mayores que invita a la comprensión de aquello que nos hace diferentes, mostrando el mágico efecto de los polos opuestos.

‘¿Qué le pasa a Uma?’ (Nubeocho), Raquel Díaz Reguera. P.V.P.: 14,90 euros. Nadie sabe qué le pasa a Uma. Su mirada está perdida y sus silencios son interminables. ¿Será que se está haciendo mayor?, piensa su madre. Uma está triste y la realidad es que está sufriendo acoso escolar.

En alerta contra el abuso sexual

‘¡Mi cuerpo es mío!’ (Juventud), VV.AA. P.V.P.: 14,00 euros. Decir no y rechazar contactos desagradables no es fácil. A los niños seguros de sí mismos les cuesta menos decir lo que quieren y lo que no quieren. Por eso es importante que todos los niños tomen conciencia de sus emociones y de su cuerpo. Solo así podrán establecer límites.