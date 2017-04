Como gatos y humanos

"Si el hombre pudiera cruzarse con el gato, esto mejoraría al hombre, pero deterioraría al gato". La frase es de Mark Twain, y refleja perfectamente el amor que miles de personas tienen a sus felinos, con los que establecen una relación que va mucho más allá que la típica entre dueño-mascota. La cineasta y escritora Irlanda Tambascio, alias 'Eire', está en este grupo de amantes de los gatos. Tanto que le ha dedicado a su animal de compañía 'Adelaida&Coco', una novela gráfica fresca y divertida que publica Grijalbo, su segundo libro tras el sorprendente 'Aves metropolitanas'.

"Los gatos son enigmáticos, son zen, por eso los egipcios los adoraban", explica Eire, que se ha inspirado en su día a día para convertirse en Adelaida, una joven urbanita, 'freelance' y adicta a las redes sociales que cuando entra en una crisis existencial encuentra el apoyo incondicional de Coco.

"Los gatos palían la soledad, te conectan con el mundo real y con la naturaleza. Y también son sanadores porque detectan muy bien tu estado de ánimo", relata Tambascio, que adora a un animal hasta cuyo registro vocal "tan amplio" le convierte en especial.

La autora entiende que los felinos sean el animal de compañía preferido por las mujeres. "El gato es un animal más femenino. Yo he escuchado a muchas propietarias de gatos decir: 'Un hijo nunca, pero un gato sí'. De hecho, a mí misma me lo dice mi madre: 'Hablas del gato como si fuera un hijo, dices 'no me come y cosas así'", bromea la autora.

¿Y la pelea entre perros y gatos por lograr el cariño de los humanos? "Se puede adivinar quién es más de perros y quién es más de gastos", cuenta 'Eire', miembro de esa nueva generación de mujeres jóvenes que ha encontrado en el cómic un medio para expresar el mundo. "Gracias al trabajo de las que vinieron antes, somos más libres", certifica la autora, que se divide entre su vocación para el cine y sus volúmenes de viñetas.

"En principio, no tienen nada que ver, pero están conectados. Una viñeta se puede comparar a un plano de cine. Además, el ritmo o la estructura tienen similitudes, aunque es verdad que el cómic te da más libertad que el cine porque dependes de menos gente y eres más lo que tú puedas hacer", subraya.