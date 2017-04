Antonio Orejudo revive a 'Los Cinco' en su nueva novela para retratar la Transición

A finales del pasado año, Antonio Orejudo ya adelantaba a SUR que su nuevo libro sería «muy personal y autobiográfico». Y no ha faltado a su palabra. El escritor madrileño afincado en Málaga presentó ayer en el Centro Andaluz del Libro su nueva novela, 'Los Cinco y yo' (Tusquets Editores), en la que rescata a los personajes creados por Enid Blyton, con los que disfrutaron cientos de jóvenes lectores de los setenta y ochenta. Orejudo los hace suyos y se suma además a la trama como un rol más. Un argumento que permite al autor revisar su propia infancia y juventud con el propósito de retratar bajo su particular mirada la época de la Transición.

Acompañado por los escritores Antonio Soler y Julio Neira, el autor de &lsquoVentajas de viajar en tren&rsquo y &lsquoUn momento de descanso&rsquo asegura que su nuevo libro parte de su propia experiencia para convertirse en novela, aunque no es partidario de llamarlo «autoficción», sino un «relato autobiográfico». Un punto de vista personal que permite a Antonio Orejudo transmutarse en el personaje de Toni, que es un escritor que no escribe y un profesor que no enseña y que se emprende una investigación sobre el paradero de Dick, Ana, Julián, Jorge y Tim, aquellos cinco jóvenes que solucionaban casos imposibles y a los que nadie tosía. El humor no falta en esta sátira, que ya ha sido saludada por la crítica por su original punto de vista y narración.